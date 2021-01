La Junta adelantará este lunes el toque de queda una hora y mantiene el cierre perimetral de la comunidad

Andalucía, la comunidad que más vacunas ha administrado

Tercera ola



Andalucía impondrá a partir de este lunes un nuevo toque de queda tras las fechas navideñas, quedando prohibida la presencia en la vía pública entre las 22.00 de la noche y las 6.00 de la mañana, salvo con una causa justificada. Asimismo, tras la última reunión del Comité de Expertos, la comunidad mantendrá el cierre perimetral con otras comunidades, si bien permitirá el desplazamiento entre provincias, y se limitará a seis personas cualquier reunión.El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos) celebrada ayer, anunció que las nuevas limitaciones se desarrollarán desde la madrugada del domingo 10 de enero al lunes 11 y hasta la medianoche del 24 al 25 de enero, afectando a toda la comunidad autónoma, a excepción de los ocho municipios del Campo de Gibraltar, que continuarán cerrados, y la localidad cordobesa de Añora.Con relación al comercio, podrá abrir hasta las 20.00 de la tarde y la hostelería hasta las 18.00, excepto las cafeterías que abrirán hasta las 20.00 de la tarde, "siempre que no vendan alcohol". En cuanto al reparto de comida, podrá ser recogido en los locales de venta hasta las 21.30 de la noche y el reparto a domicilio se permitirá hasta las 23.30, previo encargo por teléfono que se podrá realizar hasta una hora antes.Respecto al curso escolar, en la etapa obligatoria se mantendrá con "normalidad" como hasta ahora y las clases en la Universidad serán 'online' sólo en aquellos centros que se encuentren en zonas con nivel 4 de alerta, que a partir del lunes serán Granada, Jaén, Almería y Jerez. En este caso, el presidente de la Junta puntualizó que se ha establecido un protocolo de seguridad para la realización de exámenes.Por otro lado, los municipios de La Línea de la Concepción y Añora son los únicos de Andalucía en nivel 4 grado 2, por lo que, en ellos, además del cierre perimetral, se restringe completamente toda la actividad comercial, hostelería y de ocio. Toda esta información se actualizará este fin de semana en la webEn otro orden de cosas, Moreno Bonilla expuso que hasta las ocho de la mañana de este viernes 69.967 andaluces han recibido la vacuna contra la covid-19 –personas mayores en residencias, el personal de estos centros y personal sanitario en primera línea contra la pandemia–, lo que supone que el 49,8 por ciento de las dosis entregadas por el Gobierno de España ya han sido administradas."Es un dato muy por encima de la media de vacunación del conjunto del país. Somos la comunidad autónoma que más vacunas ha puesto, más del doble que la segunda, que es Cataluña", añadió Juanma Moreno en la rueda de prensa tras la reunión del COmité de Expertos.Para que la vacuna sea efectiva, la persona necesita recibir una segunda dosis de recuerdo a los 20 días. Por este motivo, Andalucía ha reservado el 20 por ciento de las vacunas para esas dosis de recuerdo ante un posible problema logístico a nivel nacional o europeo en el envío de vacunas, como ya ha ocurrido, con el objetivo de no desperdiciar ninguna de las primeras dosis dispensadas. "Que todos los andaluces estén inmunizados es nuestro objetivo. No queremos arriesgar", continuó el presidente andaluz.En este punto, reveló que, según datos de la Consejería de Salud y Familias, la próxima semana habrán recibido la primera dosis todas las personas alojadas en residencias de mayores y el personal que las cuida. En total, 85.000 personas y "varios miles de profesionales sanitarios".Al mismo tiempo, ha precisado que con las 69.000 vacunas que el Gobierno de la Nación destina a Andalucía semanalmente para la primera y segunda dosis, a finales de marzo se habrán vacunado alrededor de 480.000 andaluces, lo que significa sólo el 5 por ciento de la población andaluza."Tenemos capacidad para vacunar más de lo que estamos haciendo. Sólo necesitamos más vacunas. Por ello, pido al Gobierno de España que pelee en Europa y consiga más dosis. La Unión Europa ha anunciado la compra de 300 millones de vacunas más de Pfizer, peleemos por ellas", afirmó.Por último, Moreno advirtió de que los contagios y las hospitalizaciones irán al alza las próximas semanas a causa de la tercera ola de la pandemia, para lo que Andalucía se ha preparado con un impulso a las infraestructuras sanitarias "sin precedentes" en la historia de la comunidad. De este modo, desde el final del verano se han llevado a cabo un total de 971 obras en centros de salud, ambulatorios y hospitales, con una inversión de 170 millones de euros.