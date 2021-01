Autodestrucción

A.D. Cartaya 3--1 Montilla C.F.

El Montilla C.F. se volvió de vacío en su visita a la A.D. Cartaya. Los hombres de Jesús Fernández pagaron caros sus errores ante un rival efectivo de cara a portería. Con dos inicios de cada período defectuosos, sobre todo, en el segundo acto, el plantel montillano echó por tierra su buen hacer en el resto del partido. La derrota relega al Montilla a la cuarta posición clasificatoria de la tabla, manteniéndose, pese al tropiezo, en la zona que permite disputar la fase de ascenso.Así, el choque comenzó con novedades en el once montillano, destacando la titularidad del guardameta Luis Javier por primera vez en esta temporada y la vuelta al equipo inicial, tras su sanción, del lateral Ángel García. Por otro lado, el conjunto cartayero presentaba un once inicial muy similar al de anteriores partidos.Con esta perspectiva, el encuentro tuvo una fase inicial de dominio del esférico por parte local. Esto provocó varias acciones que rondaron el área auriverde, produciéndose en el minuto 6 de juego la jugada que inauguró el marcador. Un córner permitió a Japón rematar libre de marca en el segundo palo, cruzando con la testa el esférico al lado contrario y anotando el uno a cero.El gol en contra no amedrentó a los vinícolas, que reaccionaron pronto a las circunstancias adversas e igualaron la contienda. Un penalti por derribo dentro del área sobre Jorge fue ejecutado por el propio atacante para colocar el empate a uno en el marcador. Corría el minuto 12 de juego.Tras el gol, el Montilla fue a más en el encuentro. La medular junto al ataque tejió varias jugadas rápidas y combinativas que acercaban al área rival a los visitantes. Mientras, la A.D Cartaya intentaba tomar el control del encuentro, sin éxito. Un Montilla bien plantado en el campo, cortaba cualquier acción contraria. De igual modo, la presión a la salida de balón del rival era otro factor que destacar.Bajo este paisaje, los vinícolas tuvieron en el minuto 33 su opción más clara para adelantarse en el marcador. Una disputa por alto cayó en los pies a Santi Vázquez, realizando el jugador astigitano un disparo desde el costado del área que se marchó rozando el poste. De ahí al final, buenas sensaciones para el Montilla, que se marchó al descanso con el partido controlado. No obstante, el vendaval en contra de los intereses foráneos llegó tras el paso por vestuarios.Tan solo cuatro minutos después de retornar el fútbol en el Luis Rodríguez Salvador, la A.D. Cartaya asestó el primero de los dos golpes que iba a realizar a su rival. Un centro al área, unida a una mala salida del cancerbero y descontrol en la defensa, concluyó con un balón suelto al borde de la línea de gol que intentó despejar Alfonso Carraña. La mala fortuna quiso que su despeje rebotara en Dani Suero, y acabase en el fondo de las mallas. Era el dos a uno.Nada más sacar de centro, Josué se introdujo en el área ante la pasividad de sus rivales, realizando un disparo ajustado al palo que certificó el tres a uno. En un abrir y cerrar de ojos, el Montilla se vio con una desventaja de dos goles y prácticamente fuera del partido. La pegada es una virtud esencial en este deporte, y este Cartaya, tiene más que de sobra.Los montillanos lucharon hasta el final, realizando Jesús Fernández variaciones en su esquema y cambio de fichas durante todo el segundo acto. Dos de esas sustituciones trajeron el retorno de Maleno a los terrenos de juego, tras varios meses lesionado, y la vuelta de Juan Gordón al equipo. El ariete pontanés, se afilia, de nuevo, al proyecto vinícola tras su excepcional temporada el pasado curso en Primera Andaluza.Sin embargo, nada pudo cambiar el devenir del choque, y la A.D. Cartaya, con oficio y paciencia, evitó cualquier intento de remontada foránea. En la recta final, Pedro Caballero fue expulsado con roja directa, sumándose a la baja de Alfonso Carraña por acumulación de tarjetas para la próxima cita.El balón volverá a rodar para el Montilla C.F. el domingo 17 de enero, a las 12.30 de la tarde, ante el Ciudad Jardín C.D., en un derbi con exigencias para ambos contendientes. Los de Fernández lucharán por mantenerse en la zona alta de la clasificación, mientras, los de Carlos Losada requieren de un triunfo que los aleje del pozo de la tabla.Pedro, Manuel, Lagos, Kike, Francis, Mario, Asuero, Arias, Japón, Marcos y Josué. También jugaron: Álvaro Pereira, Adri Sánchez, Mamadou y Juan López.Luis Javier, Pedro Caballero, Jesús Robles, Nacho, Santi Vázquez, Alfonso Carraña, Jorge, Javi Ruiz, Álex Girón, Adri Delgado y Ángel García. También jugaron: José Carraña, Maleno, Juan Gordón, Soto, Rafa Castillo y Pedraza.Japón (m. 6);Jorge, de penalti (m. 12);Dani suero (m. 49);Josué (m. 50).Moreno Lapeira, del colegio sevillano. Amonestó por parte local a Pedro, Lagos, Francis, Asuero, Juan López y Álvaro Pereira. En el lado visitante, los amonestados serían Alfonso Carraña, Jorge y Ángel García. En el minuto 90, es expulsado el jugador visitante Pedro Caballero por roja directa.Partido correspondiente a la décima jornada del Subgrupo A, del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Luis Rodríguez Salvador de la localidad onubense de Cartaya, ante unos 100 espectadores.