La firma Aguas de Montilla cumple 15 años de mejora constante de las redes de suministro y alcantarillado

Compromiso Social

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSE ANTONIO AGUILAR

En este sentido, Aguas de Montilla no sólo posee los planos del cien por cien de las redes y mantiene un mayor conocimiento a nivel de ubicación, materiales y diámetros, sino también a nivel de funcionamiento hidráulico y capacidad de las mismas, al hacer extrapolaciones con modelos matemáticos.El rendimiento de la red y la eficiencia en la gestión del agua y ahorro del recurso también se ha visto mejorada. Aguas de Montilla ha conseguido reducir el agua que se perdía por fugas o por fraude, aplicando tecnologías innovadoras y mejorando el mantenimiento de las redes existentes, consiguiendo así un ahorro en estos 15 años de más de 500.000 m3, de agua que ya no se escapa de la red.Los ciudadanos también han puesto de su parte en este ahorro del recurso. “Las campañas de concienciación han calado en la ciudadanía en cuanto a la escasez del recurso, más aún en esta zona con sequías periódicas. De hecho, el consumo en litros por habitante y día ha pasado de 161,93 litros por habitante y día a 117,19 litros por habitante y día, el más bajo de los municipios de la provincia de Córdoba”, indica la compañía.Para seguir manteniendo esta eficiencia en la red y mejorar el rendimiento, garantizando la continuidad del suministro, a lo largo de 2021 Aguas de Montilla seguirá realizando inversiones como la renovación y ampliación de las infraestructuras de la Avenida de Andalucía, de forma que se amplíe la sectorización de la red, lo que permitirá optimizar su funcionalidad.Por otro lado, se va a sustituir las bombas actuales por bombas de nueva generación, capaces de percibir las condiciones de funcionamiento del entorno y adaptar su rendimiento en tiempo real para optimizar y mejorar su consumo eléctrico. En la red de saneamiento, se van a modificar tres de los aliviaderos actuales, de forma que en ellos se incluyan areneros y rejas que minimicen e incluso eliminen la llegada de sólidos, arenas y gravas a los pozos de bombeos.“Hemos contribuido con mucho esfuerzo durante estos años a la mejora de la población. Trabajamos por ser activos propiciando el bienestar, garantizar el servicio y estar atentos a las necesidades. Desde nuestros inicios aquí, hace ya 15 años, hemos acompañado el desarrollo del municipio, tanto urbanístico como demográfico, de hábitos, etc. Hemos aportado soluciones a cada circunstancia, de manera que nunca se ha hecho notar una sequía en la continuidad del servicio”, asegura Lorenzo Cuenda.Desde el principio, Aguas de Montilla ha entendido la necesidad de implicarse en el municipio y sobre todo atender a aquellos colectivos más vulnerables. Un compromiso que ha reforzado al duplicar el fondo social con el que cuenta, hasta llegar a los 8.000 euros, para pagar las facturas del agua a aquellas familias que no puedan hacerse cargo del recibo.Por otro lado, hay que destacar que Aguas de Montilla tiene establecido diferentes mecanismos de ayuda y protección para aquellos usuarios que se encuentran en un momento económico complicado, contando con distintos compromisos de pago diseñados a las posibilidades de los usuarios para facilitarles su abono o el fraccionamiento de la deuda.Además, se ha avanzado en la digitalización de manera que los usuarios ya pueden tener toda la información de su contrato y realizar gestiones desde cualquier dispositivo, sin moverse de casa y sin tener que esperar cola. Cuenta con factura digital, en su apuesta por hacer el servicio más sostenible, y también con un servicio de avisos digitales con alertas multimedia sobre excesos en el suministro o información directa de posibles cortes de agua.“Hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por camino por recorrer. Seguiremos mejorando y adaptándonos para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Montilla con el objetivo de que tengan un suministro de agua de calidad y fiable, que sean atendidos de manera inmediata y eficiente, haciendo una gestión responsable y sostenible de los recursos”, finaliza Lorenzo Cuenda.