SATSE solicita que se incrementen las contrataciones en el Área Sanitaria Sur ante la difícil situación de la zona

Necesidad de descansos

"Con ello se arrastra e incrementa la tensión acumulada, se adeudan horas a los profesionales y la falta de descanso está haciendo mella en el colectivo sanitario", indican.

El Sindicato de Enfermería, SATSE-Córdoba, ha solicitado apoyo a la Consejería de Salud para afrontar la grave situación actual que se registra en el Área Sanitaria Sur de la provincia, declarada en nivel 4 de riesgo por la alta incidencia del coronavirus en algunos de sus 29 municipios, y que ha favorecido que la Junta de Andalucía decrete el cierre perimetral de la zona hasta el próximo 9 de noviembre.Por todo ello, SATSE ha señalado que los profesionales sanitarios "han de percibir el respaldo de la institución en estos momentos difíciles" y, por tanto, se debe dar respuesta a sus demandas. "Tenemos que evitar plantillas deficitarias en unos momentos muy exigentes para el profesional sanitario. Conocemos las dificultades para la contratación de determinadas categorías y exigimos que se agilice", apunta el sindicato a través de un comunicado.Con todo, desde SATSE aseguran que todas estas circunstancias no justifican que en las plantas de hospitalización, la UCI, las Urgencias o los centros de salud, y las residencias de la tercera edad no se disponga del personal necesario, dado que "esto empeora la calidad de la atención prestada a los pacientes, y agota y desanima a los profesionales".Así, para SATSE es necesario disponer de una plantilla de profesionales adecuada en los centros de salud, en el hospital y residencias, "porque todos los días hay incidencias, todos los días hay una compañera o compañero que ha dado positivo y no puede trabajar, y los turnos de trabajo se quedan deficitarios cuando existe más trabajo y más estrés que nunca; es necesario que la dirección disponga de recursos adicionales para cubrir las incidencias"."Detectamos un cansancio generalizado en el hospital y centros de salud. Los espacios Covid tienen una sobrecarga física y emocional debido a las durar condiciones de trabajo derivadas del trabajo con los EPI, al elevado número de pruebas diagnósticas, los complejos tratamientos que hay que gestionar, y la presión añadida del trabajo en ambiente infeccioso. Las unidades de hospitalización no Covid o convencionales está saturadas al absorber la totalidad de las necesidades sanitarias no relacionadas con la pandemia", explica el sindicato.Según ha denunciado SATSE a través de un comunicado, los profesionales sanitarios, lejos de contar con descansos prescritos obligatorios para recargar la energía suficiente requerida para afrontar los nuevos turnos de trabajo, se enfrenta a "una situación adversa" en la que la plantilla es escasa y el elevado número de incidencias ocasionadas por la covid hace que en muchos descansos se llame al personal.