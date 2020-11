José Álvarez (GDR Campiña Sur): "El mundo empresarial necesita apoyo institucional para poder salir adelante"

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Campiña Sur Cordobesa tiene como objetivo prioritario la dinamización del tejido social y económico de la comarca. Un propósito en el que, como señala su presidente, José Álvarez, alcalde de Santaella, juegan un papel decisivo los fondos que se conceden al territorio a través del programa Leader, que canaliza ayudas destinadas tanto a promotores como a entidades sociales o entidades públicas, con el fin de incidir en aquellos aspectos que se trazaron como "prioritarios" en la Estrategia de Desarrollo Local (EDL).Precisamente, la Junta de Andalucíadentro de la Estrategia de Desarrollo Local de la Campiña Sur Cordobesa y del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Hasta el próximo día 19 de diciembre podrán presentarse las solicitudes de ayudas en siete líneas orientadas a industrias agroalimentarias, sector ecológico, pymes, jóvenes y mujer emprendedora, cambio climático y conservación del medio ambiente, turismo y artesanía.—Se trata de unas ayudas cuyo objetivo es la dinamización socioeconómica de las zonas rurales de Andalucía. Y para ello, cada comarca selecciona una serie de sectores que se considera que son estratégicos para el desarrollo de sus potencialidades. Eso fue lo que se hizo con la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) en 2016, sobre cuyo diagnóstico se han ido estableciendo las bases de las convocatorias de 2017, la de 2018 y la actual de 2020.En nuestro caso son siete líneas de ayudas. Justo ahora se ha abierto el plazo de solicitud y estará abierto hasta el 19 de diciembre. Cualquier persona o entidad que tenga un proyecto para una nueva empresa o quiera mejora la que ya tiene en marcha, puede ponerse en contacto con el Grupo de Desarrollo Campiña Sur a través de la web. El mundo empresarial necesita ahora todo el apoyo institucional para salir adelante.—Como te decía, en cada convocatoria se establecen unas líneas según la previsión que se hizo en la EDL. En esta convocatoria tendremos esas líneas de ayudas abiertas que estarán dirigidas a proyectos para industrias agroalimentarias, sector ecológico, PYMES, jóvenes emprendedores y mujeres emprendedoras, conservación del medio ambiente y lucha contra cambio climático, turismo y artesanía.Una variedad suficientemente amplia con la que se intentará dar respuesta a todas las necesidades del territorio, tanto para nuevos emprendedores como para aquellas personas o empresas que necesiten apoyo económico para emprender nuevos proyectos que les permitan afrontar en mejores condiciones la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.–Para la financiación de estas ayudas se cuenta con 1.040.000 de euros, que están financiador por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) en un 90 por ciento y por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en un 10 por ciento. Cada una de las líneas cuenta comuna financiación diferente, de forma que la línea con más fondos será la destinada a PYMES con 300.000 euros, mientras que las líneas agraria y ecológico cuentan con 200.000 y 125.000 euros respectivamente.—La convocatoria prevé que el porcentaje de ayuda máximo de entre un 50 y un 75 por ciento de la inversión base, es decir, sin contar el IVA, para los proyectos productivos, mientras que los no productivos promovidos, por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, estarán entre el 80 por cien y el cien por cien. Pero hay que tener en cuenta dos condicionantes: lo primero que la cantidad máxima que podrán recibir los proyectos productivos será de 60.000 euros y, lo segundo, que se aplica a todos, es que se trata de una convocatoria por concurrencia competitiva.A los proyectos se les dará una puntuación en base a un autobaremo que deberán rellenar los propios solicitantes, con lo que cada proyecto tendrá una puntuación de forma que el de mayor puntuación obtendrá el máximo de la ayuda posible y el resto obtendrá un porcentaje decreciente hasta agotar los fondos de las líneas. Los que no hayan podido obtener fondos, quedarán en reserva por si alguno de los adjudicatarios renuncia.—El procedimiento se realiza totalmente por vía telemática, con lo que no hay que acudir a ninguna oficina. De esta forma, se facilita la participación de cualquier persona, esté donde esté. Además, desde el GDR se ofrece información y orientación. De hecho, en nuestra web está colgada toda la documentación y los formularios.