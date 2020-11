El Concurso EcoRacimo cierra este miércoles el plazo para poder participar en su vigésimo primera edición

Promoción del sector

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Concurso Internacional de Vinos Ecológicos (EcoRacimo) celebrará este sábado, 28 de noviembre, su vigésimo primera edición, pospuesta la pasada primavera como consecuencia de la crisis sanitaria por la covid-19. Por ello, la organización de este certamen cerrará este miércoles el plazo de presentación de las muestras a concurso.De esta forma, la organización no sólo pretende mantener su particular apuesta por los vinos ecológicos, sino mostrar su apoyo a un sector especialmente golpeado por la pandemia. Además, con el objetivo de favorecer la participación, la organización ha decidido que las bodegas sólo pagarán la inscripción de las tres primeras muestras que se presenten a concurso. El resto, hasta diez, no tendrán ningún costo."Ante situaciones como estas hay que promocionar, con más empeño si cabe, el excelente trabajado de los viticultores y bodegueros ecológicos", reconocen desde la organización de EcoRacimo 2020, una edición que confía en mantener las altas tasas de participación del año pasado, cuando se superaron las 280 muestras de caldos procedentes de toda España y de regiones vitivinícolas de Francia y Alemania.A lo largo de estos 21 años, EcoRacimo se ha consolidado como referente de los concursos de vinos ecológicos, cuyo objetivo último es el de poner en valor la calidad y el prestigio de los productos ecológicos, además de mantener y activar la producción de vinos de uva procedente de agricultura ecológica, apostando por el desarrollo de este sector y sirviendo de apoyo para la promoción y reconocimiento por parte del consumidor.Gracias a la mayor participación internacional en las últimas ediciones, el concurso se ha convertido en una cita importante para todos los profesionales del sector al convertirse en la mejor herramienta de promoción y proyección internacional, además de darse a conocer en los mercados y entre los consumidores.Un certamen cuya dirección técnica volverá a correr a cargo de la enóloga Rocío Márquez, mientras que la coordinación general del concurso –organizado conjuntamente por la Asociación Valor Ecológico (Ecovalia), en colaboración con la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla– la vuelve a asumir Ecovalia.El concurso contará con la participación de catadores nacionales e internacionales, que otorgarán, dentro de cada categoría (vinos tranquilos, blancos, rosados y tintos, vinos de aguja, vinos espumosos, vinos de licor y vinos de uvas sobremaduras), los galardones EcoRacimo Gran Oro (a los que obtengan 100-93 puntos); EcoRacimo de Oro (92-88 puntos) y EcoRacimo de Plata (87-83 puntos). Además, se concederá el Premio Especial Diputación de Córdoba y el Premio EcoRacimo de Oro a una personalidad destacada del ámbito cultural, enológico, gastronómico o económico.Tras anunciarse el pasado mes de mayo el aplazamiento de esta edición del certamen, el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, destacó "la promoción de los vinos ecológicos es una labor que hacemos en Ecovalia desde nuestros inicios pero que, en situaciones como las que estamos viviendo, hay que intensificar aún más si cabe para poner de manifiesto el excelente trabajo de los viticultores y bodegueros ecológicos".El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que "EcoRacimo situará a Montilla, un año más, como referente de la cultura del vino pero, además, con el valor añadido de la sostenibilidad, algo que debe exportarse al exterior".Por su parte, Francisco Ángel Sánchez, diputado provincial de Agricultura, resaltó que "más aún en circunstancias como las que están transcurriendo, debemos apostar por nuestro sector agroalimentario como esencial para nuestra economía y mantenimiento del medio rural".