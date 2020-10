El Consejo Regulador de Montilla-Moriles reconoce a Mara de Miguel como la mejor sumiller de Córdoba

El Consejo Regulador de Vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha reconocido a la montillana Mara de Miguel Peláez como la mejor sumiller de los caldos de la comarca cordobesa del año 2020. Esta designación, surgida a propuesta de la Asociación de Sumillers de Córdoba, pretende poner en valor "el compromiso, formación, conocimientos, así como el trabajo y defensa constante de nuestros vinos" por parte de esta periodista y experta en vinos.Con una extensa trayectoria internacional como catadora de vinos –no en vano ha formado parte del equipo de eventos de organismos oficiales como Houses of Parliament en Reino Unido, DIAGEO, premios BAFTA, la Feria Internacional de Arte PAD o en el International Wine Challenge–, Mara de Miguel recoge ahora el fruto de años de formación y conocimiento en torno a los vinos de Montilla-Moriles. "Es un honor que se me reconozca y se visibilice el trabajo que hago, con mucho gusto, y para el que me sigo formando y catando", explicó ala galardonada.En este sentido, la montillana señaló que, precisamente, su amplia experiencia internacional le ha valido para apreciar aún más "lo que tenemos en casa". "A veces hay que salir fuera y tomar distancia para ser consciente de la verdadera dimensión que tienen los vinos que hacemos en Montilla-Moriles", destacó la sumiller que, asimismo, señaló que este reconocimiento también ha servido para hacer ver "que son muchas las mujeres dentro de esta profesión".