Cruel bienvenida

C.D. Montilla C.F. 2--3 A.D. Cartaya

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J. L. GÁLVEZ

Debut con derrota en División de Honor para el Montilla C.F. en la matinal del domingo. Ante la A.D. Cartaya, los hombres de Jesús Fernández pagaron caros sus errores en la recta final del encuentro, cediendo hasta en dos ocasiones un marcador favorable. El salto de categoría quedó bien reflejado en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla, viéndose a un rival que aprovechó sus opciones y supo llevarse los tres puntos ante un Montilla con mucho margen de mejora.La mañana comenzó en el feudo vinícola con las necesarias medidas de seguridad sanitaria aprobadas por el Servicio Municipal de Deportes (S.M.D.), el club montillano y las autoridades políticas. Controles de temperatura y toma de datos personales a todas las personas asistentes al encuentro, uso obligatorio de mascarilla y geles hidroalcohólicos, distancia de seguridad entre cada asiento y organización de entradas y salidas al recinto deportivo por distintas zonas para evitar aglomeraciones.Tras esta primera fase, el fútbol recuperó el protagonismo. Montillanos y cartayeros comenzaban la contienda merodeando el área rival. El balón circulaba con rapidez de un lado a otro del campo, no obstante, el Cartaya daba mayores sensaciones de peligro que su oponente a través de los balones en profundidad a los extremosPese a ello, la primera oportunidad fue para el cuadro local. Un balón suelto en el área fue recogido por Javi Ruiz, realizando un disparo a puerta el jugador vinícola que se marchó a córner merced a la gran intervención del guardameta visitante. Corría el minuto 15 de juego. La alternancia en el dominio del esférico era visible, no tomando las riendas ninguno de los contendientes.Con este panorama se llegó al minuto 45, momento exacto del primer tanto del partido. Un córner prolongado de cabeza por Soto lo remató en línea de gol Pedro Caballero con la testa, anotando el defensa el uno a cero. La felicidad llegó a las gradas del Estadio Municipal de Montilla. El plantel auriverde golpeaba cuando más dolía, al borde del descanso. Sin tiempo para más, el colegiado decretó el camino a vestuarios.Tras la reanudación, el Montilla tuvo el dos a cero en un centro de José Carraña que remató de cabeza Chechu García. Pedro, guardameta cartayero, realizó una gran estirada evitando el gol. Posterior a la ocasión, la A.D. Cartaya vio el peligro que suponía no aumentar su intensidad y comenzó a cercar la portería auriverde.No estaba el cómodo el conjunto de Jesús Fernández, incluso pudo quedarse con un jugador menos si el colegiado hubiera mostrado la segunda amarilla a Nacho en una acción dudosa. Fruto de ello, el tanto del empate terminó llegando a los 70 minutos. Adri remató a puerta desde dentro del área y batió a José Rodríguez por bajo. Era el uno a uno en el marcador.Los veinte minutos que quedaban por disputar estaban abocados a ser de inquietudes en ambos bandos, y así fue. El primer momento acaeció en el minuto 74. Un auténtico misil de Adri Delgado desde más de 30 metros se colaba en la escuadra rojinegra para adelantar de nuevo al Montilla. Un gol de altísimo nivel que devolvió la ventaja para los locales. A pesar de ello, la alegría fue efímera.Nada más sacar de centro, el Cartaya empató, de nuevo, aprovechando un error defensivo de los montillanos. Japón era el autor del gol. A ocho minutos del final, y con las espadas en todo lo alto, los montillanos concedían una nueva oportunidad a su rival que éste, no desaprovechó. Japón hacía su doblete particular y anotaba el dos a tres. Errores que en esta nueva categoría son puñaladas a las opciones de triunfo para un Montilla que vivió en sus propias carnes lo que es medirse a rivales de una mayor entidad.Ya en la recta final, y a la desesperada, los auriverdes estuvieron cerca de empatar el partido. Una galopada de Ángel García sirvió para dar un pase a Álex Girón que el atacante usó para realizar un centro raso al corazón del área, rebotando el esférico en un rival y marchándose el balón a escasos milímetros del palo. Fue la última oportunidad del encuentro para el conjunto local, que ya no pudo hacer nada para cambiar el devenir de la contienda.Cinco minutos por encima del tiempo reglamentario, el árbitro realizó el pitido final. Derrota que debe servir como aprendizaje para el futuro y que da el pistoletazo de salida a un campeonato liguero de mucha exigencia para los montillanos. La próxima cita será el domingo 25 de octubre, en las I.D.M Poniente, ante el Ciudad Jardín.José Rodríguez, Pedro Caballero, Soto, José Carraña, Chechu García, Nacho, Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Adrián Delgado, Ángel García y Antonio Vázquez. También jugaron Álex Girón, Francis Pedraza, Rafa Castillo y Salva.Pedro, Manolito, Novoa, Alberto, Francis, Mario, Dani, Díaz, Japón, Lolo y Marcos. También jugaron Adri, Lagos, Josué y Álvaro.Pedro Caballero (m. 45);Adri (m. 70);Adri Delgado (m. 74);Japón (m. 75);Japón (m. 82).Jurado de la Torre (Sevilla). Amonestó por parte local a Nacho. En el lado visitante, los amonestados eran Manolito, Lolo, Lagos y Josué.Partido correspondiente a la primera jornada del Subgrupo A del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla, ante unos 400 espectadores.