Una exposición de arte rinde homenaje al trabajo de los sanitarios del Hospital de Montilla frente a la pandemia

Un centenar de obras de artistas cordobeses rinden tributo en el Teatro Cómico Principal de Córdoba al personal de hospitales y centros sanitarios de toda la provincia, entre los que se encuentran los del Hospital de Montilla de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, por su dedicación en la primera línea para plantar cara al coronavirus durante los meses que dura ya esta pandemia.da nombre al proyecto con el que 50 artistas cordobeses agradecen a profesionales sanitarios y de servicios de soporte de centros de salud y hospitales públicos y privados de la provincia de Córdoba su implicación, esfuerzo y compromiso desde la primera línea para hacer frente al covid-19.La pintora y profesora Carmen López Rey es la ideóloga del proyecto y coordinadora de esta iniciativa expositiva y altruista sin precedentes en Córdoba que aúna estilos artísticos muy diversos para rendir homenaje a quienes atendieron y cuidaron a los pacientes más afectados por la pandemia.El proyecto reúne alrededor de cien piezas realizadas por artistas consagrados y otros menos conocidos unidos por la “necesidad de devolver de la mejor manera que sabemos hacer el inmenso esfuerzo de los profesionales sanitarios y no sanitarios ante esta horrible pandemia de vivimos”, señaló Carmen López Rey.En síntesis,trata de representar lo que se ha vivido durante los últimos meses en la sanidad pública y privada, en centros de atención primaria, en hospitales y en dispositivos de atención urgente. Para ello, los propios profesionales de los centros –y fotógrafos de prensa– aportaron imágenes de su trabajo diario, que han sido los principales elementos que han servicio de inspiración a los artistas para dar forma a sus creaciones.Muchas de las obras invitan a reflexionar sobre los difíciles momentos vividos por médicos, personal de enfermería y del resto de unidades que dan soporte a la actividad diaria de los centros (limpieza, mantenimiento, administración, logística, etc.).El proyecto, que se gestó a finales de marzo –desde el comienzo de la pandemia–, ha ido creciendo desde la idea original. "La entrega de los profesionales me conmovió desde el principio. Todo empezó con una petición de fotos a una enfermera de la UCI Pediátrica del Hospital Reina Sofía, Carmen Suárez, para poder pintar algún cuadro. La respuesta fue tan buena que la cantidad de imágenes que iba recibiendo motivaron que este proyecto -que ha estado muy vivo hasta el último momento- se hiciera colectivo", apuntó López.Asimismo, la comisaria de la muestra señaló que la muestra homenajea a todos los héroes, con bata y sin ella, que "unidas como nunca, crearon un muro para luchar contra uno de los enemigos más terribles de los últimos tiempos que aún no está derrotado"."También unidos como nunca abandonaron sus hogares para cuidarnos. Por todos, y para que jamás olvidemos a quienes estuvieron y están en primera línea de esta terrible batalla, está dedicado este homenaje en forma de arte”, concluyó la artista.La exposición colectiva se podrá visitar hasta finales de noviembre. Así, durante los dos próximos meses y medio, quienes se acerquen hasta la planta baja de esta sede disfrutarán de esta propuesta combina pintura, fotografía, dibujo, diseño gráfico y escultura.Además, el espacio reservado a los agradecimientos dedica una mención especial a los dos sanitarios cordobeses que han perdido su vida desde que comenzó la pandemia: el médico de familia Manuel Barragán Solís y la enfermera Nanda Casado.Entre los centros que aportaron las imágenes que han motivado a los artistas para crear sus obras se incluyen: Hospital Universitario Reina Sofía, Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Área Sanitaria Sur de Córdoba, Área Sanitaria Norte de Córdoba, Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir, Hospital Quirónsalud Córdoba, Hospital San Juan de Dios de Córdoba y Hospital Cruz Roja de Córdoba.Los autores que participan en este proyecto son Adela Olmo Soto, Alberto Coca, Ascensión Gómez, Bernardo Reyes, Carmen López Rey, Conchita Pérez Pericet, Hortensia Navarro Bravo, Inma Moreno Tejero, Irene Pérez Ariza, Isabela Palacios, José Luis Muñoz Luque, María ángeles Ortiz Matilde Sánchez, Manuel Castillero Ramírez, Manuel del Moral Jiménez, Manuel Torrico Peralbo, Nani Palomo García, Petra Molero Ruiz, Rafael Cervantes, Rafaela P. Martínez, Rosa Mª Pérez Tienza, Sara Moyano, Alicia Ruiz Montes, Almudena Castillejo, Aurora Torres, Carmelo López de Arce Ballesteros, Carmen Santiago Castaño, Clara Gómez Campos, Curro Sújar, Isabel Carrión, Marta Morón, Mercedes Blasco García, Moisés Ramírez Alonso, Rafael Cobos Ruiz de Adana, Rafael Martorel, Rafaela Morales Cuenca, Rocío Alcaide Cebrián, Sonia Sibaja Cano, Alejandra López, Conchi Fernández Alonso, Eduardo Parrac, Javier Sújar, Laura Zamora Velasco, María Díaz Rodríguez, Miguel Ángel Leiva, Rafaela Bazán, RoamoraCorder, Francisco Arroyo Ceballos, José María Serrano Carriel y Noé Serrano.Finalmente, este proyecto es la suma de numerosas colaboraciones y patrocinadores que han aportado espacios y materiales para que se haya podido llevar a cabo. Así, a las aportaciones de la Junta de Andalucía, a través de las delegaciones de Salud y Familias y Cultura, se suma el Ayuntamiento de Córdoba y todos los centros sanitarios públicos y privados ya mencionados. Dos empresas, Porgesa Iluminación y Deckoro, han donado toda la cartelería y soportes de la muestra y el Grupo PACC Córdoba se ha encargado del seguro de responsabilidad.