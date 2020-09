Un positivo en la clase de Infantil de 5 años del Colegio La Asunción eleva hasta cinco las aulas confinadas

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La detección de un caso positivo por coronavirus en la clase de Infantil de 5 años del Colegio La Asunción, eleva a cinco el número de aulas confinadas en Montilla desde el inicio del nuevo curso escolar el pasado 10 de septiembre. Al igual que en el, la dirección del centro contactó ayer con las familias de dicho aula para informar de que no debían llevar hoy a sus hijos a clase.Según ha explicado la directora del colegio, Aurora Márquez, a, la enfermera de enlace trasladó ayer domingo la existencia de un caso positivo en uno de sus alumnos, por lo que debía iniciarse el protocolo establecido por estos casos."Se informó a las familias que los niños deben guardar cuarentena en sus domicilios, al igual que el maestro de esta clase, a la espera de que los rastreadores les informe sobre la realización de las pruebas PCR", ha señalado Márquez, quien ha puntualizado que el alumno hacía varios días que no acudía al centro, donde comparte clase con otros 12 compañeros.De esta forma, desde que comenzara el curso escolar, cinco aulas de Montilla han confinado a sus alumnos tras la detección de un caso positivo. El primero de ello tuvo lugar hace dos semanas en el aula de 4º de Primaria del Colegio Salesiano para, seis días más tarde, detectarse dos casos en las clases de Infantil de 5 años y 4º de Primaria del CEIP Vicente Aleixandre. Finalmente, los dos últimos casos, comunicados ayer, han tenido lugar en sendas clases de Infantil de cinco años del CEIP San José y La Asunción.Según los últimos datos facilitados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en Montilla se contabilizan hoy quince personas infectadas en la última semana (dos más que el viernes). La cifra se eleva a 23 si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días.En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde el pasado mes de marzo a un total de 218 vecinos afectados por el covid-19 (siete más que el viernes), con 120 personas curadas y once fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.