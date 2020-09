Salud pone en seguimiento a los escolares de 5 años del CEIP San José tras el positivo de uno de sus alumnos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

La clase de Infantil de cinco años del CEIP San José de Montilla permanecerá vacía hasta nuevo aviso por un positivo de covid-19 entre sus alumnos. La enfermera de enlace con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contactó ayer domingo con el equipo directivo del centro para activar el protocolo, por lo que todos los padres fueron informados de que los alumnos no debían acudir hoy a clase.Según ha explicado el director del centro, Manuel Carmona, a, una vez que todos los alumnos han sido informados de que deben guardar aislamiento en casa, serán los profesionales sanitarios quienes contacten con las familias para determinar los pasos a seguir y la necesidad de realizar las pruebas PCR al resto de los alumnos de dicha clase."Los epidemiólogos serán quienes valoren las medidas a tomar a partir de ahora y, por la información que nos remiten, aún no se han puesto en contacto con el tutor de esta clase, que también está en casa", ha indicado Carmona, quien ha precisado que el alumno que ha dado positivo no había acudido a clase en la última semana.Una situación muy similar a la que ocurría el pasado jueves en el CEIP Vicente Aleixandre, donde dos alumnos de Infantil de 5 años y 4º de Primaria dieron positivo, y las familias de sus compañeros han esperado varias jornadas a que los rastreadores contactarán con ellos.Entonces, si bien en un primer momento desde Salud informaron que se debía desarrollar el protocolo establecido –15 días de aislamiento para los contactos directos y realización de pruebas PCR–, aún se evalua la necesidad de realizar dichas pruebas dado que los escolares positivos no iban a clase desde hacía algunos días.Asimismo, según ha indicado la directora del centro, Cristina Fierro, tampoco el profesorado de las clases afectadas se ha sometido a una PCR y acuden al centro. "Nos indicaron que cómo los profesores llevan sus mascarillas en todo momento, no existe riesgo", ha aclarado la directora del CEIP Vicente Aleixandre.Un protocolo que, sin embargo, si se desarrolló por completo en el primer caso de coronavirus detectado en un aula de la ciudad. En este caso, todos los alumnos de la clase de 4º de Primaria del Colegio Salesiano, así como el profesorado, fueron sometidos a la prueba PCR que, finalmente, resultaron negativos.Según los últimos datos disponibles del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en Montilla a fecha del viernes se contabilizaron trece personas infectadas en la última semana. La cifra se eleva a 19 si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días. En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde el pasado mes de marzo a un total de 211 vecinos afectados por el covid-19 (seis más que ayer), con 120 personas curadas y once fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.