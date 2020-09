Salud valora la posibilidad de realizar las pruebas PCR a los alumnos confinados del CEIP Vicente Aleixandre

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Cuatro días después de detectarse dos positivos por coronavirus en las clases de Infantil de 5 años y 4º de Primaria del CEIP Vicente Aleixandre, las familias de los escolares de ambas aulas continúan a la espera de conocer si, finalmente, se les realizarán las pruebas PCR para determinar si existe un contagio entre compañeros como Salud indicó en un primer momento.Tal y cómo informó, según el protocolo establecido, al conocerse los casos positivos dentro del centro escolar, la dirección del colegio contactó con todas las familias de ambas aulas para que retiraran a los menores de ambas clases.En ese momento, tanto alumnos como profesorado debían guardar cuarentena de quince días en sus domicilios a la espera de realizarse la prueba PCR. Un protocolo que con el paso de las horas se ha ido modificando según ha explicado ala dirección del centro este mediodía."La última información que tenemos es que los epidemiólogos están evaluando la necesidad de realizar finalmente las PCR a los alumnos dado que los dos casos positivos hacía varios días que no asistían a clase, aunque aún no se ha determinado que medidas se van a realizar", ha apuntado la dirección del centro que, asimismo, ha señalado que también se encuentra sobre la mesa la duración de las cuarentena ante la posibilidad de que las mismas se vean reducidas a diez días.Por su parte, en el caso del profesorado en contacto con ambos positivos, la dirección señala que, finalmente, los epidemiólogos han determinado que no será necesario realizar una PCR a los docentes dado que "al llevar la mascarilla en todo momento, no había riesgo de contagio"."El protocolo se está adaptando a cada circunstancia", aseguran desde el CEIP Vicente Aleixandre, a la vez que confían que en breve las clases puedan retomarse con normalidad en las dos aulas afectadas una vez que los epidemiólogos determinen finalmente los pasos a seguir y la duración de la cuarentena.Según los últimos datos facilitados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en Montilla se contabilizan hoy quince personas infectadas en la última semana (dos más que el viernes). La cifra se eleva a 23 si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días. En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde el pasado mes de marzo a un total de 218 vecinos afectados por el covid-19 (siete más que el viernes), con 120 personas curadas y once fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.