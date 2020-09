El Concurso Internacional EcoRacimo abre el plazo para participar este otoño en su vigésimo primera edición

la vuelve a asumir Ecovalia.

El Concurso Internacional de Vinos Ecológicos (EcoRacimo), que la pasada primavera posponía su celebración como consecuencia de la crisis sanitaria por la covid-19, celebrará el próximo 28 de noviembre su vigésimo primera edición. De esta forma, la organización no sólo pretende mantener su particular apuesta por los vinos ecológicos, sino mostrar su apoyo a un sector especialmente golpeado por la pandemia.El plazo de inscripción para formar parte de esta edición del certamen se mantendrá abierto hasta el próximo 25 de noviembre. Además, con el objetivo de favorecer la participación, la organización ha decidido que las bodegas sólo pagarán la inscripción de las tres primeras muestras que se presenten a concurso. El resto, hasta diez, no tendrán ningún costo."Ante situaciones como estas hay que promocionar, con más empeño si cabe, el excelente trabajado de los viticultores y bodegueros ecológicos", reconocen desde la organización de EcoRacimo 2020, una edición que confía en mantener las altas tasas de participación del año pasado, cuando se superaron las 280 muestras de caldos procedentes de toda España y de regiones vitivinícolas de Francia y Alemania.La dirección técnica del Premio Internacional de Vinos Ecológicos (EcoRacimo) volverá a correr a cargo de la enóloga Rocío Márquez, mientras que la coordinación general del concurso –organizado conjuntamente por la Asociación Valor Ecológico (Ecovalia), en colaboración con la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla–