Cuatro positivos obligan a poner en cuarentena a siete clases de los CEIP San Francisco Solano y Gran Capitán

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Al aumento de número de casos positivos en la ciudad de Montilla –17 en las últimas 24 horas según los datos de la Consejería de Salud– está teniendo su reflejo en los centros educativos de la ciudad. Tres casos positivos en el CEIP San Francisco Solano, y otro más en el colegio Gran Capitán, ha obligado a decretar la cuarentena para un total de siete clases y sus profesores.En el CEIP San Francisco Solano, cuyos casos se han ido conociendo a lo largo de la mañana, la enfermera de enlace ha advertido de tres positivos de coronavirus en sendos escolares de las clases de Infantil de 4 años, 3º de Primaria y 5º de Primaria.Como consecuencia de estos positivos por coronavirus de tres alumnos –que desde hacía varios días no acudían al centro por ser contactos directos de otros casos de covid-19–, la dirección ha avisado a cerca de 150 familias para que retiraran a sus hijos del centro, que ahora deberán guardar una cuarentena de 10 días."Eran casos calificados de sospechosos porque han estado en contacto directo con positivos. En cualquier caso se ha puesto en cuarentena a las dos líneas que hay por cada curso, que son las comunidades burbuja establecidas, y a sus maestros", ha explicado Julio César Luque, director del CEIP San Francisco Solano, a Montilla Digital.Con todo, si bien los tutores de todas las clases serán sometidos a PCR a lo largo de las próximas horas, en el caso de los alumnos de 3º y 5º de Primaria tan sólo deberán guardar aislamiento "dado que usan mascarillas en las aulas", mientras se evaluará la necesidad de hacerlo para los escolares de Infantil.Por su parte, en el caso del CEIP Gran Capitán, la dirección del centro avisaba poco antes de finalizar la jornada escolar a las familias de Infantil de 3 años para que no acudan al centro hasta el próximo 6 de octubre tras detectarse un caso positivo entre los escolares de dicho curso.De momento las familias se encuentran a la espera de ser contactadas por los rastreadores para determinar la necesidad de realizar PCR a los menores, prueba a la que será sometido el profesorado con contacto en la jornada de mañana, previsiblemente.El Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía contabilizaba hoy en Montilla 30 personas infectadas en la última semana (quince más que ayer). La cifra se eleva a 39 si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días (16 más que ayer).En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde el pasado mes de marzo a un total de 235 vecinos afectados por el covid-19 (17 más que ayer), con 120 personas curadas y once fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.