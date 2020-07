Buzón del Lector | Un mundo imperfecto

JOSÉ LUIS GÁLVEZ POLO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

se hace eco en sude una carta abierta de José Luis Gálvez, colaborador de la sección de Deportes de este periódico, sobre elel Montilla Club de Fútbol ante el Atlético Palma del Río. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Queridos Montilla C.F., División de Honor y Primera Andaluza:Ha llegado la hora. Sé que esta carta llega en un día muy señalado, que estaréis los tres muy ajetreados y con la mente en mil sitios, pero me veía en la obligación de contaros mis sentimientos.Quería aclararte, División de Honor, que fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. No obstante, esto es solo un intento más para seducirte. No es la primera vez que estamos tan cerca, tan unidos que solo nos separa un paso tan pequeño pero, a la vez, tan grande.Por desgracia, y ahora te hablo a ti, Montilla C.F., te ocurre algo: son demasiadas veces. La tarde de Almodóvar, la fatídica mañana en Córdoba ante el Alcázar o ante nuestro público la pasada temporada. Fuiste amante de las causas perdidas, creías que serías el mejor. Así que cuidado con las expectativas.Esto me hace seguir, en ocasiones, con la misma sensación; había expectativas y te venía grande. A veces miro atrás y no consigo descifrar por qué cuando lo teníamos en nuestra mano, fuimos a otra velocidad. Quiero, Montilla C.F., que me hagas cambiar de opinión. Cuando el fuego se ahogue en unas lágrimas de felicidad, cuando ojalá ocurra lo que todos deseamos, nada será casualidad.El trabajo de muchos años se debe ver gratificado, por lo tanto, Primera Andaluza, cuando se ponga el sol en el ocaso del día 18 de julio, espero poder despedirme de ti; será como unlo que tuvimos. Otras veces pasamos de los cielos a la pólvora mojada, de la magia a la oscura esclavitud. Sin embargo, esta vez verás nuestra mejor versión.Vuelto a dirigirme a ti, División de Honor. Qué bonito fue caminar detrás de ti, llevarte siempre delante. Cuando gires la cabeza estamos aquí y, esta vez, no vamos a marcharnos. Puede ser que surgieran dudas; puede ser que no estuviéramos a la altura, pero nos has lanzado un cable, cuando más necesitábamos enchufarnos.Sabemos que puedes ser terriblemente cruel, pero este Montilla C.F. quiere ser terriblemente fiel contigo. Si el mundo actual está del revés, habrá que buscar cordura, y una pizca de locura para saber quererte más, División de Honor. Fuimos locos de atar, perdimos la noción del tiempo y, aun así, llegaste para quedarte.A modo personal, soy fan de ti, División de Honor. Fan de tus excesos de equipaje, de tus maneras de vivir, de lo que dicen por ahí de ti.Y, cómo no, soy fan de ti, Montilla C.F. Por eso te pido que lo hagas como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Dile a tus jugadores, cuerpo técnico, directivos y aficionados que todo llegará. Si no le metes prisa al tiempo. Y aguantas lo que aguante el cuerpo. No apagues esta luz prendida. Ni cedas al tercer intento. Olvida lo perdido. Y báilale al silencio. Ya es hora de ir abriendo camino. Es lícito soñarlo despierto. Bienvenidos alde ascenso. Bienvenidos a este mundo imperfecto.