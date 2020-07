Jesús Fernández, técnico del Montilla C.F.: “Tenemos que estar concentrados desde el primer momento”

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El momento más esperado de la temporada está próximo. El Montilla C.F. se lo juega todo a una carta y, como buen conocedor de esta situación, su técnico, Jesús Fernández, pidió "máxima concentración" a sus jugadores, durante el transcurso de una rueda de prensa en la que analizó el choque de semifinales delde ascenso a División de Honor, que disputará el cuadro vinícola ante el Atlético Palma del Río.En la previa a esta cita, el técnico astigitano resaltó las ganas e ilusión de todo el plantel por “poder llegar el sábado a las 21.30 de la noche, disputar el partido y ganar la semifinal, que es lo que todos esperamos”.Con respecto al mes de preparación que ha tenido la plantilla de cara a la contienda, Fernández subrayó la “buena adaptación del equipo” y mostró su esperanza en poder ver el sábado “si el trabajo llevado a cabo durante este tiempo ha sido el correcto”.Asimismo, expuso su visión de la temporada al indicar que “durante toda la competición hemos querido tener a todos los jugadores disponibles y dar oportunidades a cada uno de ellos para así tener a todos enchufados, tanto jugadores del primer equipo como canteranos que han estado con nosotros”.Sobre el número de efectivos con los que contará el cuerpo técnico, el entrenador auriverde confirmó tres ausencias. En primer lugar, las ya conocidas bajas de Sillero, por problemas físicos, así como Nacho, que se perderá el partido de semifinales por acumulación de tarjetas, sanción que arrastra desde la finalización de la temporada regular.Por otro lado, Fernández apuntó la ausencia de Javi Guerrero por motivos de trabajo. No obstante, el técnico mostró su plena confianza en toda la plantilla y expresó que “en todo momento asumimos estas bajas y disputaremos el partido con las máximas garantías”.De igual modo, el míster quiso señalar la importancia de la cantera dentro del equipo al afirmar que “desde el primer momento he intentado inculcar en los entrenamientos y en los partidos la necesidad de contar con los más jóvenes para que el club siga creciendo. Debe haber una progresión en la cantera y unificar criterios con el C.D. Apedem para que sigamos pudiendo contar con muchos jugadores de aquí”.Al hablar de su rival, el Atlético Palma del Río, Fernández fue conciso. “No nos estamos preocupando en nuestro adversario. Llevamos un mes enfocándonos en nosotros mismos para intentar llegar al nivel que teníamos antes del parón y así llegar al mejor nivel al partido. Si es verdad que espero un Palma del Río parecido al que vi en la liga, expectante, pero cada partido es diferente”, sentenció el técnico.En la entrevista que los entrenadores de tres de los equipos que conforman esta fase de ascenso, todos coincidían en que el Montilla C.F. era el favorito. Pese a ello, al ser preguntado por estas impresiones, Fernández quiso dejar a un lado los favoritismos.“La clasificación dice que fuimos los primeros, pero este play-off es atípico y no sabemos cómo vamos a llegar nosotros o los demás, se ha podido ver en el fútbol profesional, ni el que iba primero está tan bien ni el que está último tan mal. Todo va a depender de muchos factores y hay que esperar”, apuntó el técnico.Retornando al choque ante el conjunto palmeño, la mayor preocupación que tiene el entrenador auriverde es clara: la posible falta de concentración. Para él, “tenemos que estar concretados desde el primer momento y saber lo que nos jugamos”. En esta línea, Fernández prevé un partido “en el que la cabeza va a jugar un factor importante. Se van a jugar muchos “minipartidos” durante los 90 minutos y tenemos que saber leer entre líneas todos los factores que puedan aparecer”.Finalmente, el entrenador vinícola quiso mandar un mensaje a la afición montillana. “Espero que nos sigan y nos apoyen desde casa. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para darle las gracias desde el campo y poder dedicarles la victoria”, concluyó el entrenador.Tras la rueda de prensa, el equipo se ejercitó en su horario habitual de cada miércoles. Con un último entrenamiento programado para el viernes, el Montilla C.F. perfila los últimos detalles de un encuentro esencial en su futuro más próximo.En lo que concierne a las medidas de seguridad sanitaria adoptadas por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), durante el día de hoy los jugadores pasarán un segundo test serológico. Si todo transcurre con la normalidad esperada, la totalidad de la expedición vinícola viajará a Puente Genil en la tarde del sábado para continuar con el sueño del ascenso a División de Honor.