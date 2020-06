Jesús Fernández, Antonio García y Luis Mudarra opinan sobre el 'play-off' de ascenso a División de Honor Sénior

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

Una profesión poco valorada a veces. Otras tantas, con más tristezas que alegrías y, por desgracia, en numerosos momentos, puesta en entredicho por los aficionados. Ser entrenador nunca ha sido fácil, menos aún en categorías regionales. No obstante, el fútbol, en cualquier situación o lugar del planeta, regala momentos para el disfrute personal y la autosuperación. En este punto se encuentran los protagonistas de esta entrevista colectiva, tres hombres del balompié que viven en estas semanas una oportunidad deseada por muchos y que ellos desearían alargar lo máximo posible.Jesús Fernández (técnico del Montilla C.F.), Antonio García (entrenador del Priego C.F.) y Luis Mudarra (míster del Almodóvar C.F.) han accedido a compartir con los lectores desu percepción ante la fase de ascenso a División de Honor Sénior. Tres entrenadores de tres clubes con la máxima ilusión de alcanzar un salto de categoría histórico y, sobre todo, respaldados por tres hinchadas que, desde la distancia, anhelan el éxtasis de la gloria que solo una de ellas alcanzará en la noche del 18 de julio.Ha sido bastante duro ya que, de un día para otro, te tienes que quedar en casa y no puedes hacer nada. Sin embargo, pudimos solventar las dificultades mandando un trabajo específico para que los jugadores lo hicieran libremente en sus casas durante el confinamiento. De igual modo, el cuerpo técnico ha mantenido el contacto permanentemente con ellos y hemos estado a su entera disposición.Este tiempo ha sido bastante raro. Pensábamos que se trataría de una parada de una o dos jornadas como mucho y, al final, se convirtió en un parón que ha obligado a suspender el último tramo de la liga. Con respecto al tema de la plantilla, se mandaron unos ejercicios para que, de manera opcional y dependiendo de que siguieran trabajando o no durante el confinamiento, se hiciesen estos ejercicios de manera regular. Durante el primer mes se ha cumplido pero, con el paso de los días, tuvimos un poco más de libertad y los chavales han podido trabajar con normalidad.Han sido meses dramáticos para la sociedad en general, a causa de la crisis epidemiológica que estábamos viviendo, así que uno de los asuntos menos importantes era el fútbol. La situación de incertidumbre ha provocado que nos veamos mermados física y mentalmente. Considero que en un mes de entrenamiento no se pueden recuperar estos aspectos por mucho esfuerzo que hagamos o aunque elesté a la vuelta de la esquina.Nos hemos llevado una grata sorpresa cuando hemos vuelto. La mentalidad del grupo es muy positiva y las ganas por jugar son máximas. Todos han hecho su trabajo en casa y eso hay que valorarlo.El estado mental, ahora mismo, está por encima del físico, pero con el paso de los días se igualará. Los jugadores se sienten con mejores sensaciones con el paso de los días y, para mí, es clave llegar al día de las semifinales con la confianza con la que hemos trabajado a lo largo de la temporada, es decir, seguir con las mismas ideas que nos han permitido acabar en el segundo puesto de la clasificación.Los componentes de la plantilla están muy motivados ante elque se avecina. Entrar en los cuatro primeros clasificados fue el objetivo de principio a fin y ahora es el momento de disfrutarlo. Los cuatro equipos que vamos a disputar la fase de ascenso nos conocíamos bastante bien antes del parón, sin embargo, tras estos meses sin competición, la incertidumbre es mayor. No sabemos cómo vamos a llegar nosotros mismos, de modo que es difícil predecir el estado de los demás. Creo que el factor más importante será la adaptación: quien mejor se adapte a esta extraña situación será el que tenga más opciones de ascenso.Creo que no se debería disputar. Se está poniendo en peligro de contagio a muchas familias, no solo a jugadores o cuerpos técnicos, y en estas categorías no profesionales es un riesgo innecesario.No es unjusto. No podemos disfrutar del público, no podemos jugar con el campo a favor en el partido de vuelta... Lo veo todo muy deslucido en ese sentido. Por otra parte, creo que no jugamos con la tranquilidad de tener todas las medidas sanitarias, así que espero que no haya que lamentarlo.Siento bastante empatía hacia la decisión que ha tomado la Federación Andaluza. Decidiera lo que decidiera, iba a tener sus detractores. ¿Que yo hubiera tomado otra decisión? Pues tal vez sí, pero se ha decidido jugar y hay que acatarlo y encarar la situación con la mayor de las fortalezas. Teniendo en cuenta que los cuatro equipos hemos tenido la posibilidad de inscribirnos o no sin ninguna penalización, creo que no es momento de lamentaciones. Afrontamos voluntariamente lo sucedido y todos los equipos intentaremos buscar el ascenso.Un 50 por ciento. Nos la jugamos en el primer partido y no hay que olvidar que somos el Montilla C.F. y tenemos que salir a ganar, como lo hemos hecho toda la temporada.Creo que los cuatro equipos tenemos las opciones muy repartidas, sin olvidar que el Montilla ha sido el equipo más regular en todos los sentidos y es el que lleva más tiempo luchando por dar este salto a División de Honor. No obstante, en campo neutral y a 90 minutos, todos tenemos opciones.Las opciones de ascenso a día de hoy las veo muy lejanas, ya que para optar a ello tenemos que disputar un complicado partido ante el Priego en el que, objetivamente, ellos tienen más opciones que nosotros y, por lo tanto, más presión. Esto, unido a que contamos con la desventaja de que solo nos vale ganar, nos hace estar en mayor desventaja aún. Esperemos voltear la situación y si lo conseguimos, ya sí, pensar en el ascenso.Que nos apoyen desde fuera, seguro que nos llega su aliento y sus fuerzas. Toda la temporada han estado con nosotros y confiando en este equipo, así que deben seguir así.Estamos en el sitio que soñábamos a principio de temporada y ahora es cuando hay que dar el último empujón. No sé cuál es la mejor manera, si desde redes sociales, personalmente a los jugadores... Pero su apoyo sigue siendo clave y, gracias a ellos, podemos disfrutar de este momento ahora. Por ello quiero darles las gracias, por estar siempre ahí.El mensaje es claro: que sepan que aunque no puedan estar en el estadio, el equipo va a ser fiel a sus ideas, intenso en la presión y competitivo como el que más. En los grandes acontecimientos no se puede faltar el respeto a nuestras señas de identidad y, sin duda, estede ascenso en un claro ejemplo.