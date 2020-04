Las redes sociales se mueven en base a la cifra de seguidores y 'likes'

El poder de las nuevas formas de comunicación no tiene límites. Desde hace más de una década las redes sociales llevan la voz cantante en lo que se refiere a difusión de información, a crear tendencias de movimientos sociales, o a que las empresas lleguen con sus bienes y servicios ofertados a un número mucho más amplio de potenciales clientes.Las principales corporaciones comerciales del mundo no dejan pasar desapercibido este hecho. Buscan introducir en personas con perfiles en redes sociales con mucha influencia sus productos, realizando así campañas de marketing muy productivas. La red social que se ha convertido en referencia de estas prácticas en los últimos años es Instagram. En ella, se encuentran infinitos personajes famosos con millones de seguidores, quienes reciben el día a día de todos sus ídolos, así como todos los mensajes que quieran compartir con sus followers.Pero, ¿son reales todos esos seguidores? Esa pregunta está en el aire desde hace algún tiempo, donde diversos estudios han demostrado como laes una técnica habitual llevada a cabo por numerosos de estos afamados perfiles. Con estas técnicas se magnifican perfiles que tendrían mucha menos repercusión, y así obtener contratos o colaboraciones más suculentas con determinadas marcas publicitarias.A tenor de esto el negocio de compra de seguidores, likes o comentarios dentro de las redes sociales puede ser muy buena opción para todas las partes involucradas.otorgan al usuario poder navegar en las múltiples opciones existentes, y mediante una pequeña contraprestación económica poder contemplar como nuestro impacto y nuestra repercusión con todo lo que compartamos aumentará exponencialmente.El poder de las redes sociales en general, y de Instagram en particular, no para de aumentar con el paso del tiempo, por lo que todas las marcas quieren ser visibles de una manera notable. Los denominados ‘influencers’ abarcan todos los campos: cocina, moda, deporte, farándula…, son algunos de los ejemplos más claros en los que los diferentes anunciantes de estos temas pueden encontrar un potencial nicho de mercado de millones de personas. Elegir correctamente el perfil indicado para potenciar esos productos, es la acción más difícil que deben analizar todos los anunciantes, ya que un gran número de seguidores puede ser el primer indicativo de conveniencia a la hora de realizar esa acción de marketing, pero hay otros muchos puntos a analizar.Entre ellas, conocer la buena prensa que tenga el personaje en cuestión, y el nivel de aceptación de todos los mensajes que comparta con sus seguidores. Si estas dos premisas se cumplen, unida a un gran número de followers, la campaña de marketing en cuestión llevada a cabo, tendrá muchas miras de ser exitosa para todas las partes involucradas.