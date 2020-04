Buzón del Lector | Más sobre Aute en Montilla (I)

JOSÉ ANTONIO PONFERRADA & FRIENDS

se hace eco en sude un nuevo artículo del escritor y académico José Antonio Ponferrada Cerezo, en este caso en colaboración con varios amigos, sobre el paso por Montilla del cantautor Luis Eduardo Aute, recientemente fallecido a los 76 años de edad. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Estimados lectores: las reacciones que me van llegando sobreme hacen pensar que, por lo general, le ha gustado al personal. Lo que seguramente se debe a que tiene la música un poder de evocación, que ríase usted de la famosa magdalena de Proust, el de. Que nos transporta a un momento, a una vida, "de su dueño tal vez olvidada", como el arpa de Bécquer. Sonidos, imágenes y hasta olores nos acuden en tropel devolviéndonos, como los hoteles de una noche de Jaime Gil de Biedma, "un olvidado sabor a uno mismo".Así que otra vez he sentido la llamada de la tierra y me pongo a escribir. Sí, sí, como lo oyen: doña Tierra Gea de Dios, sacando un ratito de las mil pejigueras con que le zurran los trastos de sus niños, me ha llamado para preguntarme, en primer lugar, por la salud (como fina dama, aunque algo arisca, que es).Y para enterarme, en respuesta a mi correspondiente pregunta, de que sus infantes parecen más tranquilitos últimamente, la casa más limpia y respirable y que hasta se oyen los pájaros. Eso sí (asunto que debe tratarse en conversaciones que no se tienen muy a menudo), me informa de que en su calle se murió Fulano y se murió Zutano... algunos de los vecinos mayores y alguien entre los jóvenes, que tanto echaremos de menos. Descansen en paz, séales la tierra leve."En el plano más personal", como se dice ahora, me comenta que según dura el castigo algunos niños hasta se pelean entre ellos. A un primo del Topamí, que le dicen el Chistorras, le ha dado por meterse con el Pedrín (¡que ya le vale al Pedrín... !). Pues anda que tú, Chistorras o como te llames.Y el Donaldo, que es de la piel del diablo, también dale con el Pedrín, que mira qué dos... ¡Ay, señor! Si el Donaldo es un insensato mala sombra, que se pelea hasta con las moscas que pasan; este acabará mal... ¿Pues y el niño Boris, que ha habido que mandarlo una semana a la cama sin cenar? Luego se le podrá levantar el castigo, pero es lo que dice su madre: que es un rajón.¡Resulta que doña Tierra también estuvo en el concierto del viejo Cine Ideal! Y no hagan chistes fáciles: claro que el suelo de aquel entrañable palacio de los sueños estaba terrizo; y bien fresquita que se ponía la santa tierra cuando los porteros, al caer la tarde, antes de empezar la primera sesión, le echaban una regadita. El aroma como de huerta que se levantaba hacía más deseables los altramuces, las chufas y hasta el improbable tomate de "nuestro selecto ambigú". Luego, todo se ponía perdido de pipas (pero cuánta "pe", señores...).Tierri, llamésmola así porque entonces era más joven, estaba en Montilla dando una vuelta a sus tíos y tías de la Campiña. Me dice que se lo pasó genial en nuestra tierra, que su gente hacía vino, y que, como señora cultivada que es, se alegró mucho de ver y escuchar a aquel doncel de barba incipiente y elegantemente descuidada (según moda capilar que ya en el Renacimiento puso en boga el caballero Garcilaso el toledano, pariente del nuestro de la calle Capitán).Todos sentados en sus sillas y mirando al escenario, que estaba en el lado opuesto a la pared en que se proyectaba el cine. ¡Qué recuerdos! (Doña Tierra se despide, vuelve a su incesante trajín). Quienes no la conozcan podrían hacerloOtro que estuvo, y en primera línea, fue mi querido amigo y pariente Manuel Bellido Mora. Me escribe Manolo en su bella prosa que guarda “[que era el concejal de Cultura].. Gracias, Bellido.Mis hermanos Chiqui y Curro también estuvieron, muy jovencitos, en el Cine Ideal. Curro Ponferrada lo recuerda "de día, cantando "Grano de pus" [1975] a ritmo de tango."