La Residencia-Hogar para Mayores San Rafael registra el primer fallecimiento a causa del coronavirus

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Residencia-Hogar para Mayores "San Rafael", un centro que gestiona la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y que, en la actualidad, acoge a unos noventa residentes de distintos puntos de Andalucía, ha registrado hoy el primer fallecimiento a causa del coronavirus, tan solo nueve días después de detectar entre sus usuarios elTal y como adelantó en primicia, la primera persona que resultó infectada por coronavirus fue trasladada en la tarde del 26 de marzo al Hospital Comarcal de Montilla, donde quedó ingresada, mientras que algunos residentes más presentaban síntomas compatibles con la epidemia, por lo que se decidió aislar a una veintena de ancianos por haber tenido contacto con el primer caso positivo de este centro ubicado en uno de los extremos de la Barriada de El Gran Capitán.Tan solo cinco días después, el centro sumaba 24 casos positivos por coronavirus, de los que catorce eran residentes y diez, auxiliares o monjas de la congregación. Desde entonces, ni el Gobierno de España, ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de Montilla han vuelto a ofrecer datos sobre la situación del centro."La Consejería de Salud y Familias no puede legalmente comunicar a las entidades locales datos personales de categoría especial (salud), ya que es deber de todas las instituciones proteger la intimidad de la población y no contribuir a su estigmatización". Así de rotundo se ha expresado el Gobierno andaluz en un comunicado, en el que precisa que el delegado de Protección de Datos del Sistema Sanitario Público de Andalucía "ha emitido un informe jurídico en el que se dictamina que no se puede ceder información de los vecinos residentes en el municipio a quienes se les haya detectado Covid-19 positivo, por la falta de habilitación legal en este ámbito".El Ayuntamiento de Montilla estableció hace unos días undestinado a la Residencia-Hogar "San Rafael", debido a las numerosas aportaciones de ciudadanos que, de manera colectiva o individual, se están llevando a cabo en los últimos días para dotar de equipos de protección individual (EPI), mascarillas y trajes impermeables a los profesionales que desarrollan su labor en el centro.De este modo, será la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil la que recepcionará el material y canalizará su posterior reparto, por lo que las personas o entidades y colectivos que deseen hacer una donación deberán comunicarlo únicamente a través de los teléfonos 661 751 140 o 637 410 338, ofreciendo información sobre el material que se desea entregar.Posteriormente, voluntarios de Protección Civil se pondrán en contacto con la persona, empresa, entidad o colectivo que desea hacer dicha donación para la Residencia-Hogar "San Rafael" de Montilla y, de este modo, establecer el punto de entrega en caso de que así se requiera.