El alcalde reitera su petición a la Junta para que active una intervención sanitaria en la Residencia San Rafael

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla reiteró ayer su petición a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para que active una intervención sanitaria en la Residencia-Hogar para Mayores “San Rafael”, conforme a lo establecido por el propio Gobierno andaluz en su, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones sanitarias en centros sociosanitarios, "cualquiera que sea su titularidad y tipología de gestión", en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, explicó que la Orden, firmada por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado lunes, recoge expresamente que “las medidas de carácter sanitario que se adopten serán llevadas a cabo por el Servicio Andaluz de Salud, a quien corresponde la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía” y que “estas medidas supondrán, en su caso, la intervención sanitaria gradual, en función del estado de la situación en cada centro afectado”.En ese sentido, el alcalde de Montilla se mostró “sorprendido” por el comunicado remitido por la Delegación Territorial de Salud y Familias –– y reiteró que “el Ayuntamiento de Montilla se ha limitado a pedir a la Junta que cumpla de manera inmediata con una orden que fue firmada hace once días y que apareció publicada en el BOJA este pasado lunes, de manera que no entendemos los reparos que ahora hacen los responsables autonómicos ante esta petición justa y necesaria”.Rafael Llamas precisó que la propia Orden establece que “todas las medidas se adoptarán atendiendo a los principios de necesidad y de proporcionalidad” y que “estarán dirigidas exclusivamente a la adecuada atención sanitaria de los usuarios de los centros sociosanitarios afectados”.“Estamos en una situación excepcional, con veinticuatro personas afectadas por coronavirus en la residencia entre usuarios y auxiliares, y con un personal que está desbordado pese al extraordinario esfuerzo que llevan realizando desde hace días”, manifestó el alcalde, quien volvió a defender la necesidad de que la Junta “intervenga de manera urgente” en el Hogar San Rafael, “ya que, como sus propias responsables reiteran, se trata de una residencia y no de un centro sanitario”.Con respecto al anuncio que realizó ayer la Junta de Andalucía, en el que se comprometía a que la residencia cuente con “servicio presencial de enfermería” y se detallaba el material de protección distribuido en el centro, el alcalde de Montilla se felicitó de que “por fin, el Gobierno andaluz haya atendido las peticiones del Ayuntamiento”, aunque lamentó la demora con la que se ha hecho llegar ese material.“La residencia reclamó ese material a la Junta el pasado 23 de marzo y, mientras tanto, ha sido el Ayuntamiento de Montilla, junto a numerosos vecinos de la localidad a título particular, asociaciones, hermandades y empresas las que han ido surtiendo de equipamiento a los profesionales del centro, en las medidas de sus posibilidades”, afirmó Rafael Llamas, quien reiteró su “agradecimiento al pueblo de Montilla por las muestras de generosidad demostradas una vez más”.Por último, Rafael Llamas negó “categóricamente” que la Delegación Territorial de Salud y Familias haya contactado con el Ayuntamiento de Montilla desde el pasado jueves, cuando se detectó el primer positivo por coronavirus en la residencia. “Es lamentable que se falte a la verdad de esa manera y, a la vez, que se pida lealtad institucional a un ayuntamiento que, lo único que está haciendo, es exigir a un Gobierno y a sus representantes que hagan cumplir las órdenes que ellos mismos dictan”.En ese sentido, Rafael Llamas hizo hincapié en que “el Ayuntamiento de Montilla seguirá reclamando y exigiendo todo aquello que sea necesario para asegurar la seguridad, la salud y el bienestar de sus ciudadanos” y, a la misma vez, “continuará ofreciendo la máxima colaboración a todas las instituciones y entidades que trabajan por poner fin a esta pandemia cuanto antes”.