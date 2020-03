UATAE-Andalucía pide a la Junta "ayudas directas" para los autónomos afectados por la crisis del coronavirus

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE) ha solicitado a la Junta que ofrezca "ayudas directas" a los autónomos afectados por la crisis del coronavirus. "Se trataría de un apoyo líquido que contribuya a paliar los desastrosos efectos económicos de esta crisis en Andalucía", ha resaltado el secretario general de la entidad, José Galván."La organización de defensa de los autónomos valora positivamente las decisiones tomadas hasta la fecha por la Junta, como el aplazamiento de la presentación de tributos o el aval financiero a los préstamos que se soliciten por parte de las micropymes", pero considera que "hay que llegar más allá", en palabras de su portavoz.De esta forma, a juicio de UATAE Andalucía, "se podrían cubrir parte de los gastos estructurales de la actividad, es decir, las obligaciones derivadas de servicios esenciales para que el negocio se desarrolle, tales como suministros, mantenimiento, alquileres o servicios profesionales"."El concepto que propone UATAE-Andalucía es que no solo se debería otorgar una cantidad económica directa, sino que pretende sectorizar otras partidas, de forma que lleguen de forma rápida y directa a quienes las precisan, aplicándose a las necesidades de cada sector; y pone como ejemplos, la subvención de un porcentaje en el combustible para los transportistas o de una parte de los alquileres del local para los comerciantes", aclara Galván, para quien "la Junta de Andalucía no puede quedarse atrás en esta decisión, ya que son varias Comunidades Autónomas las que han aprobado medidas similares de apoyo a los autónomos", como Valencia, Cataluña, Madrid o Cantabria."Es imprescindible que las ayudas alcancen no solo a los ingresos que no han llegado sino también al lucro cesante, es decir, a las expectativas de negocio que se han dejado de percibir por la ausencia de actividad económica dictada por las autoridades", añade el secretario general de UATAE-Andalucía.De igual manera, la entidad ha solicitado a la Junta que "adopte medidas en otros ámbitos", como el apoyo al cuidado de menores y dependientes para los autónomos que tengan que dedicar tiempo a estas labores, la inspección para que la actividad económica se desarrolle con garantías de seguridad sanitaria, el mantenimiento de los contratos públicos con pequeñas empresas o la petición para que se flexibilicen requisitos de concesión de subvenciones europeas, "de cuyas autoridades debe esperarse altura de miras y un gran plan de inversiones para recuperar la economía en el continente", en opinión de Galván.La Unión de Autónomos une estas peticiones a lasya que, según su secretario general, “todas las administraciones deben echar el resto para que esta crisis no hunda de nuevo a los autónomos, que son los que mantienen la economía del país”.