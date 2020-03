La Diputación pone en marcha un servicio de atención psicológica para dar apoyo durante el confinamiento

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), dependiente de la Diputación de Córdoba, ha puesto en marcha un servicio de atención psicológica telefónica con el objetivo de dar apoyo a la población durante la situación excepcional provocada por la alerta sanitaria a causa del Covid-19. Tal y como detalló el presidente de la entidad, Francisco Ángel Sánchez, son once los teléfonos puestos a disposición de la ciudadanía, que se corresponden con las once Zonas Básicas de Servicios Sociales de la provincia.“Con este servicio pretendemos dar apoyo a las personas a las que la situación actual les esté generando estados de ansiedad, miedo y preocupación y que no cuenten con las herramientas necesarias para superarla”, indicó Sánchez, para quien “los momentos que estamos viviendo con la obligatoriedad de quedarnos en casa, conllevan cambios importantes en nuestras vidas, que pueden dar lugar a situaciones complicadas de las que se deriven conflictos familiares o preocupaciones sociales y personales”.Por este motivo, “desde el Instituto Provincial de Bienestar Social vamos a poner en marcha esta iniciativa, gracias a la cual psicólogos y psicólogas de los servicios sociales comunitarios ayudarán a sobrellevar estas posibles casuísticas a quien lo necesite”, remarcó Sánchez.El presidente del IPBS hizo hincapié en que “este servicio estará a disposición, además , para las auxiliares de ayuda a domicilio que necesitan de un apoyo extra en estos momentos o para las familias con personas con diversidad funcional a su cargo que precisen orientaciones para sobrellevar esta situación”Por otro lado, Sánchez insistió en que “este servicio se une a otras medidas impulsadas por el Instituto, tales como la campaña de recomendaciones y pautas para combatir estados de ansiedad o preocupación frente al Covid-19, entre las que destacan el evitar la sobreinformación o reconocer los sentimientos personales de cada individuo”.Para consultar los números de teléfono, los horarios de atención al público y las zonas básicas de Servicios Sociales,