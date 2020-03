José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





JOSÉ LUIS SALAS

El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Directora: Kasi Lemmons. Con Cynthia Erivo, Joe Alwyn, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Deborah Ayorinde, Vondie Curtis-Hall, Tim Guinee, Clarke Peters, Vanessa Bell Calloway, Tory Kittles, Joseph Anderson, Omar Dorsey, Zackary Momoh, Jennifer Nettles, Antonio J Bell, Willie Raysor y Henry Hunter Hall. Esto está en los libros de Historia que se enseña en muchos colegios norteamericanos: Harriet Tubman, la más importante luchadora contra la esclavitud en Estados Unidos. Esta es su premiada película.Director: Dave Wilson. Con Vin Diesel, Toby Kebbell, Eiza González, Sam Heughan, Guy Pearce, Talulah Riley, Alex Hernandez, Siddharth Dhananjay, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Lamorne Morris, Maarten Römer, Tamer Burjaq, Patrick Kerton, Ryan Kruger, Alex Anlos, Clyde Berning y Tyrel Meyer. Adaptación del cómic creado en 1992 por Kevin Van Hook, Don Perlin y Bob Layton, sobre un soldado que es devuelto a la vida como un superhombre indestructible pero controlado por una corporación.Directora: Reed Morano. Con Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella, Daniel Mays, Richard Brake, Raza Jaffrey, Geoff Bell, Nasser Memarzia, Jade Anouka, Jack McEvoy, Tawfeek Barhom, Degnan Geraghty, Ivana Basic y Amira Ghazalla. Apasionanteinspirado en, la novela de Mark Burnell sobre una madre coraje que pierde a su familia en un accidente de avión. El dolor se torna rabia justiciera cuando se entera que no se trató de un accidente.Director: Dan Scanlon. Con las voces originales de Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, John Ratzenberger, Ali Wong, Lena Waithe y Mel Rodriguez. Disney y Pixar lanzan esta divertida historia de un mundo de elfos en la que dos hermanos salen a buscar lo que consideran magia perdida. Atentos a los guiños gamberros que incluye el filme.Directora: Lila Avilés. Con Gabriela Cartol y Teresa Sánchez. Drama laboral sobre una “kelly” o “mucama” de un gran hotel de la ciudad de México y sus deseos de ascender y poder sacar adelante a su hijo.Director: Guy Nattiv. Con Jamie Bell, Vera Farmiga, Danielle Macdonald, Mike Colter, Bill Camp, Ari Barkan, Louisa Krause, Justin L. Wilson, Sean Cullen y Samantha Jones. Historia basada en hechos reales sobre la conversión de un joven supremacista blanco en pos de los derechos humanos.Directores: Alexandre de La Patellière y Matthieu DelaporteCon Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina García, Thierry Godard, Pascale Arbillot, Zineb Triki, Lilou Fogli, André Marcon, Jean-Marie Winling, Théo Hellermann y Amélina Limousin. Excelente trama sobre dos amigos de siempre, cada uno persuadido de que es al otro al que le quedan pocos meses de vida. Con este gancho, ambos deciden aprovechar cada segundo de su tiempo.Director: Pierre-François Martin-Laval. Con Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Didier Flamand, Pierre Gommé, Emmanuel Ménard, Ahmed Assad, Lola Zidi-Rénier, Mizanur Rahaman, Alfredo Lorenzo, Lila Guennas, Axel Keravec, Corinne Valancogne, Mylène Wagram y Fahim Mohammad. Un zagal de Bangladesh debe huir a París con su padre. Sus dotes para el ajedrez serán lo que marque la diferencia entre el campeonato de Francia de esta modalidad y la expulsión del país.Directora: Gracia Querejeta. Con Emma Suárez, Adriana Ozores, Nathalie Poza, Blanca Portillo, Fernando Cayo, Pedro Casablanc y Francisca Horcajo. Una maravillosa a la par que melancólica visión de un grupo de mujeres maduras.Director: Frédéric Tellier. Con Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers, Chloé Stéfani, Sami Bouajila, Damien Bonnard, Rosa Bursztein, Lorène Devienne, François Girard, Lionel Ruziewicz y John Sehil. Un bombero, todo un héroe salvador, que tras un sacrificado rescate deberá aprender a ser salvado.Directora: Haifaa Al-Mansour. Con Nora Al Awadh, Dae Al Hilali, Mila Al Zahrani, Khalid Abdulraheem, Shafi Alharthy, Tareq Al Khaldi y Khadeeja Mua'Th. Una joven médica saudí, harta de la dejadez de su ayuntamiento, decide presentarse a las elecciones municipales, con lo que tenemos lío asegurado, pues su comunidad no está nada acostumbrada a la idea de que una mujer dirija el Consistorio.Directores: Ubay Fox y Agus Pestol. Con Estelle Linden, Arie Dagienkz y Matthew Settle. Una camarera con ganas de ser actriz termina convertida en heroína de una peligrosa ciudad.