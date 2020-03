El Ayuntamiento recoge en el Congreso el Premio a la Mejor Labor Institucional de la Fundación QSD Global

Un estreno de éxito

J.P. BELLIDO / I. TÉLLEZ

FOTOGRAFÍAS: QSD GLOBAL / I. TÉLLEZ

Una delegación montillana encabezada por el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, recogió ayer en el Congreso de los Diputados el Premio a la Mejor Labor Institucional de manos de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas (QSD Global), que dirige el popular periodista jerezano Paco Lobatón.El acto se desarrolló en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados y sirvió para conmemorar el décimo aniversario del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Junto al alcalde, la delegación montillana estuvo formada por el teniente coronel Juan Carretero, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba; Alfredo Lorenzo, teniente comandante del Puesto de la Guardia Civil de Montilla; Francisco Gallego, jefe de la Policía Local; Antonio Varo, jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil; y Alicia Fernández, jefa de la nueva Unidad Canina de Búsqueda y Salvamento de Protección Civil., la Fundación QSD Global decidió reconocer la labor institucional del Ayuntamiento de Montilla con uno de los Premios 9 de Marzo por las Personas Desaparecidas por el operativo especial de búsqueda que permitió localizar a primeros del pasado mes de diciembre a un hombre de 79 años que había desaparecido tras abandonar la Residencia de San Rafael que dirige la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados."El jurado valora el trabajo coordinado de Policía Local, Guardia Civil y, muy especialmente, el trabajo de la Unidad Canina de Protección Civil del municipio, K9 Sport, un auténtico Fuenteovejuna solidario", resaltaba el acta del jurado que, además, reconoció la labor de periodistas de Canal Sur Radio, Televisión Española (TVE) y el diario, así como de la Fundación Gozalbo-Marqués y de varios profesionales de las Fuerzas de Orden Público y los Cuerpos de Seguridad."Se trata de una extraordinaria noticia para Montilla", reconoció, en declaraciones a Montilla Digital , el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, quien insistió en que el dispositivo que permitió localizar el pasado 2 de diciembre a Francisco Pérez Cañete en un camino cercano al Hospital de Montilla, "es un ejemplo para la provincia" y ha mostrado su "satisfacción porque ese trabajo se haya visto reconocido ahora por la Fundación QSD Global".El dispositivo de búsqueda que le ha valido al Ayuntamiento de Montilla el Premio 9 de Marzo a la Mejor Labor Institucional contó también con la participación de varias patrullas de la Guardia Civil y se inició poco después de las 14.00 de la tarde del 2 de diciembre, tras recibir la alerta de que Francisco Pérez, natural de Córdoba y usuario del centro residencial desde hacía dos semanas, no había regresado a la residencia a la hora del almuerzo.De esta forma, se inició la búsqueda del desaparecido por parte de Policía Local y voluntarios de Protección Civil, junto a los efectivos de la recién creada Unidad Canina de Búsqueda y Salvamento, en el entorno de la calle San Rafael. "Se amplió la zona de búsqueda a todo el pueblo y no fue hasta las 17.00 de la tarde cuando tuvimos conocimiento de que el hombre había acudido al Hospital tras haber sufrido una caída, pero que se había marchado por su propio pie", detalló entonces Antonio Varo, coordinador de la Agrupación Local de Protección Civil.Tras ello, el dispositivo centró la zona de búsqueda en los alrededores del centro hospitalario donde, finalmente, y tras cotejar la hora de salida del desaparecido de las instalaciones sanitarias con algunos testimonios que se recibieron tras hacerse pública su desaparición, fue localizado por la noche, semienterrado en una zanja de algo más de dos metros de profundidad situada en un camino que discurre paralelo a la vía del tren, gracias al trabajo realizado por uno de los perros de la Unidad Canina de Protección Civil."Esta experiencia, que finalmente ha tenido un desenlace positivo, ha puesto en evidencia que Montilla cuenta con un protocolo de actuación perfectamente organizado y que se puede trasladar a toda la provincia de Córdoba como un ejemplo de coordinación", señaló Rafael Llamas.La nueva Unidad Canina de Búsqueda y Salvamento de Protección Civil fue presentada oficialmente el pasado 30 de noviembre como un nuevo recurso más dentro de los operativos locales de la Agrupación de Voluntarios. Una herramienta que, apenas unos días después, se convirtió en un elemento clave para la localización del hombre desaparecido, según destacó la responsable de esta Unidad, Alicia Fernández, pues uno de sus perros ubicó la zona de trabajo a solo 100 metros de donde se encontraba la víctima.Así, en un primer momento y tras conocerse que el hombre había acudido al Hospital de Montilla, los voluntarios de Protección Civil trabajaron en la zona con perros dedicados al rastreo en grandes áreas en los terrenos más cercanos a la Cuesta de Maldonado."Cuando se descartó esta zona, ya de noche, fue cuando llegaron llamadas sobre algunos testimonios que lo vieron por un camino situado frente al Hotel Don Gonzalo, y donde se trabajó con Ares, un perro de rastreo que nos dejó a 100 metros de la víctima tras un camino de más de dos kilómetros", explicó Fernández, quien puntualizó que, de forma paralela, se actuó en un protocolo de contención en la estación de autobuses y carreteras por si el hombre hubiera decidido volver a Córdoba.Desde dicha ubicación, el trabajo a pie de los voluntarios de Protección Civil y los agentes de la Policía Local permitió finalmente su ubicación en una zanja. "Fue un momento muy emotivo porque, si finalmente se hubiera decidido abandonar la búsqueda, no podríamos estar hablando de un dispositivo con un resultado tan positivo", destacó, por su parte, David Pino, agente de la Policía Local y guía de Ares, el perro que ubicó a la víctima.