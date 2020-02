El Montilla-Córdoba Triatlón refuerza su equipo con la incorporación del campeón mundial Emilio Martín

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

El Club Montilla-Córdoba Triatlón, que hace unas semanas dio a conocer a los integrantes de su equipo de élite para esta nueva temporada, la décima como entidad federada, presentó este fin de semana su último fichaje que vendrá a consolidar una plantilla. El onubense Emilio Martín, tres veces campeón mundial y una vez campeón europeo de duatlón, se suma al equipo montillano con el objetivo de situarlo como el mejor club de España.El patio del Ayuntamiento de Montilla acogió el acto de presentación de Martín, quien se mostró agradecido por la confianza depositada por un club que, como resaltó, no sólo goza de una gran calidad a nivel competitivo, sino con el que también comparte "el objetivo de fomentar el deporte base y trasladar a los más jóvenes todos los valores que conlleva la práctica deportiva"."Estoy contento de llegar a Montilla dado que mi anterior equipo, el Viwo en Mallorca, no me daba seguridad de cara a esta temporada. Surgió la posibilidad de fichar por el Montilla y era la opción más interesante, no sólo por el tema deportivo, que es un aspecto muy interesante ya que el club puede aspirar a cualquier cosa a nivel nacional; sino también por los grandes amigos que tengo dentro del club", reconoció el deportista onubense.De esta forma, Martín competirá en el Circuito Andaluz de Duatlón al completo, así como los Campeonatos de España individual, el de clubes y el de contrarreloj. "Espero que mi presencia permita al Montilla-Córdoba alcanzar el Campeonato de España de Clubes, que será el próximo 29 de febrero en Alcobendas, y también el Campeonato de España de Contrarreloj por equipos, una prueba que se le ha venido atravesando al club", puntualizó Martín.Junto a ello, el onubense volverá a trabajar por renovar su título como campeón de España de Duatlón y, especialmente, de Europa, cuya competición se celebrará el próximo mes de marzo en Punta Umbría. "Su palmarés habla por sí solo y, sin duda, contar con él dentro de nuestro equipo de élite es un gran paso para que el club pueda aspirar a lo máximo en la liga de clubes, donde estamos terceros", destacó la presidenta del Montilla-Córdoba Triatlón, María José Aguilar.Una apuesta con la que se pretende continuar con los buenos resultados obtenidos el pasado año, cuando se cerró la temporada con sus equipos femeninos y masculinos en Primera División de Duatlón; y Primera División de Triatlón para las mujeres, tras ascender el pasado año, y Segunda en el caso del conjunto masculino, que bajó de categoría.