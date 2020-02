Castigo a la timidez

Atco. Villanueva F.B. 2--0 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.L. GÁLVEZ

Segunda derrota liguera del Montilla C.F. en esta temporada. Los montillanos, alejados de la intensidad y calidad en su juego de otros encuentros, cayeron derrotados por dos tantos a cero ante el Atlético Villanueva F.B. en tierras vallesanas. Con todo, los de Jesús Fernández se mantienen primeros de grupo con nueve puntos de diferencia de su rival más inmediato.Así, el encuentro comenzó con dos equipos bien plantados en el terreno de juego y sin mostrar fisuras. El Montilla buscó la portería rival con mayor insistencia que su rival pasados los diez primeros minutos de juego, no obstante, fue algo efímero, volviendo la igualdad al partido poco a poco. Pedraza, en un disparo dentro del área que se marchó desviado, tuvo la única ocasión del primer acto.En la recta final, los jarotes querían su parte de protagonismo y merodeaban el área montillana, no obstante, sin demasiado peligro. Ambos contendientes eran incapaces de tomar el mando definitivo y fruto de ello, llegábamos al descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, los de Jesús Fernández eran los encargados de fabricar la primera acción de peligro, en un disparo de Chechu García que blocó el cancerbero con dificultades. Con esta ocasión, los vinícolas cerraban su participación en el encuentro. El Atlético Villanueva tomó el control y a los 51 minutos de juego, llegó el 1-0. Un balón suelto al borde del área fue recogido por Miguel y éste, con un disparo certero, batió a José Rodríguez ante la estéril estirada del cancerbero.El tanto no despertó de su letargo a un Montilla gris y demasiado tímido en el tapete. Ni los cambios realizados desde el banquillo, ni la posibilidad de ampliar la ventaja con sus perseguidores en la tabla, motivaron a los auriverdes. Llegados al minuto 69 de partido, el plantel jarote sentenció la contienda. Un balón en profundidad permitió a Pistacho plantarse por velocidad en el mano a mano ante el guardameta visitante, cruzando el mediocentro local el esférico para establecer el 2-0.De ahí al final, el cuadro vinícola tuvo un disparo de Juan Gordón que despejó el cancerbero como una opción en ataque. Un triste bagaje ofensivo que mostró el desdichado encuentro de los vinícolas. Para mayor desgracia en los intereses foráneos, Javi Castilla y Pedraza se marchaban del encuentro con molestias, viéndose sus presencias supeditadas en el próximo partido a la evolución de ambas lesiones. Sin tiempo para más, el colegiado dio por concluido el encuentro.Pese a la derrota, el Montilla cuenta con 51 puntos, 9 por encima del segundo, 11 sobre el tercero y 15 sobre el cuarto. La distancia con el quinto clasificado es de 17 puntos, por lo que la presencia vinícola en losde ascenso será matemática en las próximas jornadas. La cita inmediata para el plantel auriverde será ante el Villa del Río C.F., el domingo 23 de enero, a las 18.00 de la tarde, en el Estadio Municipal.Vicente, Diego, Gonzalo, Moisés, Pistacho, Márquez, David, Charaf, Fran, Miguel y Jesús. También jugaron Pablo, Silva, Miguelín, Meji y José María-Montilla C.F.: José Rodríguez, Antonio Luque, Pedro Caballero, Jesús Robles, Soto, Sillero, Chechu García, Carraña, Maleno, Javi Guerrero y Pedraza. También jugaron Chechu Córdoba, Rafa Castillo, Javi Castilla, Nacho y Juan Gordón.Miguel (m. 51);Pistacho (m. 69).Matías Caballero, del colegio cordobés. Amonestó por parte local a los jugadores Moisés, Diego y Jesús. En el bando visitante, los amonestados serían Maleno y Juan Gordón.Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Primera Andaluza de Córdoba, disputado en el Estadio Bartolomé Carmona 'Carmonilla' de Villanueva de Córdoba, ante unos 200 espectadores.