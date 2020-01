La firma montillana CJMW presenta sus diseños en la feria parisina 'Maison & Objet' de la mano de Extensa

Diversificación de las exportaciones

La empresa montilla CJMW Fabrics for Decoration ha presentado su colección de diseño de interiores y decoración en la feria, una de las principales citas comerciales mundiales para el sector, celebrada en su primera edición anual del 17 al 21 de enero en el centro de exposiciones Paris Nord Villepinte de París (Francia). Para ello, ha contado con el apoyo de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.El salónes el evento internacional más importante del sector de la decoración y el diseño en Francia, el cual consta de dos ediciones al año (enero y septiembre). Para las empresas constituye un foro de referencia en el que exponer su oferta y buscar oportunidades de negocio, pues en él coinciden las marcas más punteras del sector y se muestran las últimas novedades en decoración, diseño, muebles, accesorios moda, textiles, vajillas, etc.El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, recordó que el sector hábitat de Andalucía mueve una importante cifra de negocios internacional, con 243 millones de euros en ventas al exterior entre enero y noviembre de 2019. "Es un sector muy competitivo, ampliamente reconocido por su calidad y estilo en el diseño, que llega con sus exportaciones a mercados muy exigentes como Francia, Italia, Estados Unidos o Arabia Saudita", señaló.Tal y como indicó, para reforzar su internacionalización, en 2020 Extenda apoyará la participación del sector en más de una decena de ferias de carácter internacional, una misión directa a Estados Unidos y varias misiones inversas a las que se invitarán a agentes comerciales de distintos países a conocer la oferta andaluza en mueble, decoración o cerámica, además de poner a su disposición servicios de formación, consultoría o inteligencia de negocio.La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80 por ciento.es un evento profesional que atrae anualmente a miles de profesionales del sector de más de un centenar de países y más de 2.000 expositores. La sección ‘Masion’ reúne a firmas de decoración y soluciones de interior, organizadas por estilos. Mientras, en ‘Objet’ se encuentran firmas de objetos y accesorios decorativos, organizadas por familia de productos.Las exportaciones de hábitat de Andalucía (mueble, iluminación, textilhogar, contract, etc.) alcanzaron los 243 millones de euros entre enero y noviembre de 2019, periodo en el que las empresas exportadoras del sector experimentaron un notable crecimiento, al aumentar en un 21,3 por ciento hasta las 2.480. De ellas, casi una cuarta parte son exportadoras regulares (cuatro años seguidos exportando), que suman 567 y suben un 1,8 por ciento.El sector del hábitat andaluz exporta principalmente muebles de cocina, con 71 millones de euros vendidos en los once primeros meses del año, el 29,3 por ciento del total y aumento del 1 por ciento interanual; electrodomésticos de la línea marrón, con 44 millones, el 17,9 por ciento del total; y mueble de hogar, con 33 millones, el 13,6 por ciento y una subida del 1,1 por ciento. También exporta muebles de oficina, con 20,6 millones (8,5%); electrodomésticos de línea blanca, con 17,9 millones (7,3%) y alza del 8,8 por ciento; y textil hogar confeccionado, con 9,6 millones (3,9%) y crecimiento del 21,8 por ciento.Córdoba, con 37 millones de euros en exportaciones, el 15,3 por ciento y crecimiento del 12,9 por ciento, es la tercera provincia de la comunidad andaluza que más vende al exterior dentro del sector del hábitat.El hábitat andaluz cuenta con ventas muy diversificadas en el exterior, pues llega a cuatro continentes en sus once primeros destinos. Su primer mercado es Francia, al que exportó por valor de 73 millones entre enero y noviembre, el 30% del total de las ventas; al que le sigue Portugal, con 28,2 millones (11,6%) y subida del 3 por ciento; Italia, con 16,9 millones (7%) y crecimiento del 83 por ciento; y Alemania, con 16,1 millones (6,6%).Su quinto mercado es extracomunitario, Marruecos, con 12,4 millones en ventas (5,1%) e incremento del 10 por ciento. También experimentan destacados avances otros mercados no comunitarios: Estado Unidos (8º destino), donde las ventas se elevan un 20,7% hasta los 6,7 millones; República Dominicana (9º mercado), donde crecen un 70% hasta los 4,3 millones; y Arabia Saudita (11º posición), donde suben un 46% hasta los 2,8 millones.Esta acción se engloba en el marco de actuaciones previstas exclusivamente por Extenda para el sector hábitat en 2020, un ámbito de gran interés para el comercio exterior de la región. Entre ellas, Extenda apoyará la participación de empresas andaluzas en más de una decena de ferias internacionales como Intergift, Ambiente Frankfurt, Homi o el Salón del Mueble de Milán; además de organizar una misión directa para el Canal Contract a Estados Unidos.Asimismo, se invitará a compradores y distribuidores de mercados de interés a participar en reuniones comerciales con empresas andaluzas en la misión inversa de mueble y decoración que tendrá lugar en marzo, en el Encuentro Internacional de Cerámica Decorativa previsto para junio y en el Encuentro del Canal Contract que se celebrará en octubre.Junto a ello, se llevará a cabo unde oficios artesanos en el que las firmas del sector podrán exponer sus productos, y se organizarán jornadas técnicas en torno a las oportunidades para el Canal Contract en India, estrategias de venta en AliExpress y Amazon o elpara la distribución de muebles.El sector también cuenta con una herramienta de promociónen funcionamiento a lo largo de todo el año, donde se expone la oferta de las empresas andaluzas de este ámbito, el portalde Extenda Plus. Este portal tiene dos objetivos: facilitar a los operadores de este canal (arquitectos, interioristas, diseñadores…) la búsqueda de los productos para los proyectos contract que gestionan, por un lado, e informar sobre las particularidades del canal contract y las oportunidades que presenta, por otro.