Ciudadanos pide incrementar el apoyo al comercio con 70.000 euros en ayudas a la modernización y el alquiler

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha dado a conocer sus propuestas al borrador de los Presupuestos Municipales de 2020 que, según explicó el portavoz, Sergio Urbano, pretenden favorecer el desarrollo empresarial y económico de la ciudad. Para ello, la formación naranja aboga por incrementar en 70.000 euros las ayudas al comercio, así como 20.000 euros para actividades turísticas.Urbano aseguró que las propuestas planteadas por Ciudadanos "permitirá avanzar en el desarrollo de la ciudad", un objetivo que "no se refleja en un borrador poco ambicioso que sube por debajo de la regla de gasto permitida para incrementar las inversiones"."Creemos que hay margen para incluir nuestras propuestas porque el equipo de gobierno no ha ido al máximo de lo permitido por la regla de gasto, a pesar de sus continuas quejas sobre ese techo", manifestó Urbano que, además, lamentó la "poca información" aportada por el Grupo Municipal Socialista "lo que dificulta que la oposición pueda realizar sus propuestas".De esta forma, la formación naranja aboga por incrementar en 70.000 euros las ayudas dirigidas al comercio para su modernización (50.000 euros) y ayudas al alquiler (20.000 euros). Asimismo, el grupo municipal apuesta por aumentar en 20.000 euros la partida destinada a actividades turísticas "y que no se limite a aquellas relacionadas con el vino".Además, Urbano detalló que se ha planteado aumentar la subvención a la asociación de artesanos en 20.000 euros para el desarrollo de cursos formativos en distintas técnicas artesanales; crear una partida para el desarrollo del proyecto polígono Pico Cigarral; iniciar el estudio del proyecto de viabilidad de conexión con el hospital de Montilla desde la calle Santa Teresa Jornet; o estudiar el aprovechamiento de espacios urbanos como los antiguos depósitos del agua de la calle Juan Colín."Nuestras propuestas están, a todas luces, enfocadas al desarrollo económico y comercial del municipio como motor de crecimiento. No podemos consentir que disminuya en un 5,45 por ciento la partida destinada a tal fin", señaló Urbano que, asimismo, lamentó el recorte de un 3 por ciento en deporte, un dos por ciento en cultura o la bajada de la ayuda municipal a la Dependencia.