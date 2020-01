La Bolsa Única Común puesta en marcha por la Junta registra más de 28.000 solicitudes en una semana

Ventajas de la bolsa única

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Bolsa Única Común de contratación de personal laboral temporal por categorías profesionales, en el ámbito de aplicación del VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía, ha tenido una gran acogida en los primeros días desde su puesta en marcha el pasado 2 de enero. Y es que, en apenas una semana, son más de 28.000 las solicitudes presentadas y 32.000 las que están en fase de borrador.Así, en la nueva bolsa única se despliegan un total de 41 categorías divididas en 5 grupos. El Grupo I recoge las ofertas de médico, pedagogo, psicólogo y técnico en Ciencias de la Información; mientras que el Grupo II agrupa a diplomado en Trabajo Social y Enfermería, educador, educador de centros sociales, educador infantil, fisioterapeuta y monitor ocupacional.El Grupo III recoge las ofertas de analista de laboratorio, conductor o mecánico, corrector, dirección de cocina, encargado de almacén, jefe de servicios técnicos y mantenimiento, monitor escolar, oficial primera oficios, personal de interpretación e información, personal de operador de protección civil y telecomunicaciones, personal técnico de servicios en centros, personal técnico en integración social, personal técnico en integración sociocultural, técnico superior en educación infantil y personal técnico en interpretación de lengua de signos.El Grupo IV está dirigido a auxiliar de autopsia, auxiliar de cocina, auxiliar de enfermería, auxiliar de instituciones culturales, auxiliar de laboratorio, auxiliar de servicio en centros, conductor, monitor de deportes y oficial segunda de oficios. Y, finalmente, Grupo V reúne a auxiliar sanitario, personal de limpieza y alojamiento, personal asistente en restauración, personal de oficios y personal de servicios generales.Los requisitos exigidos para formar parte de la bolsa única en las diferentes categorías profesionales pasan por tener la nacionalidad española o de algunos estados a los que se refieren en el Estatuto básico del empleado público, además de extranjeros con residencia legal en España; haber cumplido 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación; poseer la titulación que se indica para cada categoría profesional; poseer la capacidad funcional para desempeñar las tareas correspondientes y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.El plazo para inscribirse en la bolsa única aún sigue abierto, hasta el 30 de enero y su acceso es simple. Se realiza de forma telemática a través de la web del empleado de la Junta de Andalucía, desde fuera de la red corporativa de la Administración autónómica, con certificado digital.Además, en la web está disponible toda la información necesaria y un vídeo explicativo. Por otro lado, quien no disponga de certificado digital puede dirigirse a las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de las diferentes provincias dónde le pueden facilitar el acceso con un código.Después de este plazo los ciudadanos pueden seguir actualizando datos, aportando nuevos méritos, o haciendo nuevas solicitudes, y con ello cada 31 de diciembre se actualizará la bolsa. El formulario debe ir acompañado del título académico oficial, certificado de profesionalidad o documento acreditativo de la formación académica o laboral, más la documentación acreditativa de los méritos autobaremados.En ese sentido, la bolsa única reserva un cupo no inferior al 10 por ciento de las contrataciones temporales a ser cubiertas por personas con discapacidad: un porcentaje específico del 2 por ciento para personas con discapacidad intelectual y un 1 por ciento para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.Además, en el formulario el aspirante puede elegir las provincias o los municipios en los que desea desempeñar sus servicios, así como el tipo de oferta en el que el aspirante podrá participar de forma simultánea siempre que reúna los requisitos exigidos para cada una de ellas.Al confeccionar una bolsa única para toda Andalucía se garantiza su creación con los criterios de igualdad, mérito y capacidad, dándole las mismas oportunidades a todos los ciudadanos andaluces de optar a un puesto laboral temporal en la Administración.Además, la información a la que se puede acceder es fácil, gracias a que es única, se garantiza la publicidad y se acaba la dispersión informativa que existe en las actuales al estar repartidas en diferentes consejerías. Asimismo se conseguirá aumentar la agilidad y eficacia en las contrataciones.