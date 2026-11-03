Vecinos de la avenida de Granada reclaman el sellado de varias tapas de registro de Endesa

Vecinos de la avenida de Granada de Montilla reclaman el sellado de varias tapas de registro que generan ruido cada vez que un vehículo pasa sobre ellas y que, según denuncian, les impiden descansar desde hace aproximadamente un mes. El problema afecta a cuatro familias cuyas viviendas se sitúan en el tramo comprendido entre el acceso al paseo de Cervantes y el Llano de Palacio, donde Endesa ha llevado a cabo recientemente trabajos en la red eléctrica.Las tapas de registro sobre las que solicitan una intervención se encuentran a la altura del acceso al paseo de Cervantes y en las inmediaciones de la Oficina de Empleo, situada en el histórico edificio del Molino del Duque. En ambos puntos, el constante paso de vehículos provoca un ruido repetitivo que los residentes escuchan desde sus viviendas y que se mantiene durante buena parte de la noche y de la madrugada.La avenida de Granada soporta un importante volumen de tráfico, al conectar la avenida del Marqués de la Vega de Armijo con el centro histórico de Montilla. Esa circulación prolonga las molestias durante el día y también en las horas de descanso. “Esto es insoportable”, afirma una de las personas afectadas, que asegura que el ruido se mantiene “por la mañana, al mediodía y por la noche”.Los residentes sitúan el inicio del problema en la finalización de los trabajos realizados en este tramo, de los que. “Desde que terminaron la obra, las tapas quedaron con holgura y no dejan de hacer ruido cada vez que pasa un coche o una moto”, aseguran los afectados, que trasladaron esta incidencia a los propios operarios de Elecnor.Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, los trabajadores indicaron que debían acudir otras empresas para introducir más cableado y que, hasta ese momento, no se procedería al sellado definitivo de estas arquetas metálicas que protegen el acceso a las canalizaciones subterráneas de los diferentes servicios. No obstante, los vecinos sostienen que las molestias que se vienen repitiendo desde hace aproximadamente un mes son "insoportables" y, por ello, exigen que se sellen los registros para eliminar el ruido.El malestar generado por el ruido ha llevado incluso a varios familiares de los residentes en la zona a intentar buscar soluciones temporales por sus propios medios. Una vecina relata que su hijo, que reside en Sevilla, aprovechó su estancia en Montilla durante el pasado fin de semana para tratar de sellar, sin éxito, una de las tapas con silicona.Además del ruido, los vecinos alertan de la existencia de una rejilla rota y de un socavón pendiente de reparación en la zona. Según explican los afectados, uno de los residentes habría llegado a sujetar una señal a un elemento de hierro ante el temor de que alguna persona pueda caer.Las obras de Endesa en este entorno forman parte de las siete actuaciones de mejora y refuerzo de la red eléctrica de media tensión. El conjunto de las intervenciones, ejecutadas por la compañía a través de Elecnor, cuenta con una inversión de alrededor de 400.000 euros y tiene como objetivo reforzar las conexiones entre los centros de transformación y mejorar la capacidad y la continuidad del suministro.Una de esas actuaciones comprende el entorno del paseo de Cervantes, la calle Cruz de Arbón, la avenida de Granada y las calles El Naranjo y El Azahar. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, explicó que las inversiones procedían de fondos europeos y permitirían reforzar infraestructuras que se acercaban al medio siglo desde su instalación.El Ayuntamiento también precisó que no se trataba de obras municipales, sino de inversiones ejecutadas por Endesa dentro de sus competencias sobre la red de distribución eléctrica. El Consistorio indicó que mantenía una coordinación con la compañía para facilitar los trabajos y reducir sus efectos sobre el tráfico y los desplazamientos peatonales.Por este motivo, los vecinos solicitan la mediación del Ayuntamiento de Montilla con el Grupo Elecnor o con Endesa para que procedan al sellado de las tapas de registro y puedan descansar por las noches mientras se completa la canalización del cableado en la zona.