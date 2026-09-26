Endesa invierte casi 400.000 euros para reforzar la red eléctrica en siete puntos de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla está coordinando con Endesa el desarrollo de siete actuaciones de mejora y refuerzo de la red eléctrica de media tensión en distintos puntos del municipio, con una inversión conjunta de alrededor de 400.000 euros. Los trabajos, que ejecuta Endesa a través de la empresa Elecnor, tienen como objetivo reforzar las conexiones entre los centros de transformación y mejorar la capacidad y la continuidad del suministro eléctrico.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, explicó que “son líneas de media tensión las que se están reforzando” mediante unas inversiones procedentes de fondos europeos que, según indicó, también se están desarrollando en otros municipios de la provincia de Córdoba. El regidor señaló que el Ayuntamiento está trabajando con la compañía “para que las obras tengan el menor impacto en la ciudadanía”, especialmente en aquellas intervenciones que puedan provocar mayores afecciones sobre la movilidad.Las siete actuaciones se distribuyen por diferentes zonas del casco urbano. Una de ellas se localiza en la calle Virgen de las Viñas y comprende también trabajos en las calles Vista Hermosa y San Rafael. Otra intervención afecta a la zona de Ronda de Curtidores y la calle Los Majuelos, mientras que una tercera se desarrolla en las calles San Fernando, Altillos y Mateo Sánchez.En la zona de la avenida del Trabajo, los trabajos se extienden por las calles Bartolomé Polo Raigón, Luis Braille, Federico García Lorca y Pedro Ximénez, además de la plaza de los Poetas. Otra de las actuaciones se concentra en la calle Enfermería y alcanza también a las calles San Francisco Solano y Gavia.La sexta intervención comprende la zona de la avenida Antonio y Miguel Navarro, con trabajos en las calles Ciudad del Cuzco, Conde de la Cortina, Luis de Góngora y Argote, Perú y Gómez de Aranda, además de la avenida de Andalucía. La última de las siete actuaciones previstas se desarrolla en la zona del paseo de Cervantes y afecta igualmente a la calle Cruz de Arbón, la avenida de Granada y las calles El Naranjo y El Azahar.Rafael Llamas explicó que estas intervenciones “vienen a mejorar nuestras infraestructuras, nuestros servicios públicos y a evitar, en la medida de lo posible, que averías puedan afectar a la continuidad del suministro eléctrico en nuestro municipio”. El alcalde destacó además que la renovación permitirá reforzar una red de media tensión que cuenta con infraestructuras que “ya rozaban el medio siglo desde su instalación”.Cada una de las actuaciones tiene una duración prevista de 30 días. Algunas de ellas ya disponen de licencia municipal, mientras que otras se encuentran pendientes de completar su tramitación. Entre las obras ya ejecutadas figura la correspondiente a Ronda de Curtidores y la calle Los Majuelos, cuyo desarrollo, según indicó el alcalde, se realizó de manera diligente.La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, acompañó a Rafael Llamas durante el seguimiento de los trabajos que se desarrollan actualmente en el entorno de Llano Palacio, el paseo de Cervantes y la avenida de Granada, dentro de la coordinación que mantiene el Ayuntamiento de Montilla con la compañía eléctrica.El Consistorio recordó que estas intervenciones no son obras municipales, sino inversiones ejecutadas por Endesa en el marco de sus competencias sobre la red de distribución eléctrica. El Ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con la compañía para facilitar el desarrollo de los trabajos y reducir, en la medida de lo posible, sus efectos sobre el tráfico y los desplazamientos de los peatones.En este sentido, Rafael Llamas pidió comprensión a la ciudadanía ante las molestias temporales derivadas de las obras y señaló que “cualquier obra tiene las dificultades, principalmente en el tráfico”. El alcalde explicó que la planificación de los trabajos busca que tengan “el menor impacto en la movilidad, tanto de peatones como de circulación”.