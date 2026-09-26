Montilla prepara una programación especial por el Día Internacional de las Mujeres Rurales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla conmemora el próximo 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales con una programación específica impulsada por el Área de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer, que incluye talleres dedicados al bienestar integral, el ajedrez y los vínculos saludables como espacios de encuentro, aprendizaje y desarrollo personal para las mujeres.Las actividades comenzaron ayer con el taller "El despertar del bienestar integral-El arte de vivir mejor", que se desarrollará todos los viernes, de 10:00 a 13:00 horas, hasta el 15 de enero en el Castillo de Montilla. La propuesta está orientada al autoconocimiento, el bienestar y el desarrollo personal y cuenta con plazas limitadas, por lo que requiere reserva previa en el Centro Municipal de Información a la Mujer, a través del teléfono 957 65 32 10.La programación incluye también el taller de ajedrez "Las reinas del tablero", que alcanza su segunda edición y se mantiene durante los jueves, de 10:00 a 12:00 horas. La iniciativa utiliza este juego como herramienta de aprendizaje, convivencia y desarrollo de habilidades.A estas dos propuestas se sumará "Tejiendo lazos: vínculos sanos, una llave en el bienestar emocional", que comenzará el 19 de octubre y continuará hasta el 21 de diciembre. El taller tendrá lugar en lunes alternos, de 17:00 a 19:00 horas, en el Centro Municipal de Información a la Mujer y plantea un espacio destinado a reconocer, soltar y cuidar, favoreciendo el establecimiento de vínculos saludables y el bienestar emocional.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que esta conmemoración permite "visibilizar toda la labor de las mujeres en el medio rural" y señaló que "no hay futuro en el medio rural si no es de la mano de las mujeres". En este sentido, subrayó el compromiso municipal con unas políticas que sitúan a las mujeres en el centro y recordó el trabajo que se desarrolla durante todo el año desde el Centro Municipal de Información a la Mujer.Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, señaló que cuando se habla de mujeres rurales "no solo hablamos de mujeres que se dedican a la agricultura", sino también de aquellas que desarrollan sus proyectos personales, familiares, empresariales y profesionales en municipios como Montilla.Bujalance explicó que "Queremos visibilizar todo aquello en lo que la mujer contribuye en el desarrollo económico, cultural y social de Montilla y, por otra parte, crear espacios que generen esos lazos de convivencia tan necesarios entre nosotras".Estas actividades se incorporan a la programación permanente del Área de Igualdad, en la que también se encuentra la Escuela de Empoderamiento "Pisando Fuerte", que inicia su tercera edición, junto al taller de literatura y cinematografía "Con Nombre de Mujer". Ambas iniciativas buscan ofrecer herramientas para el crecimiento personal, el pensamiento crítico y el desarrollo de proyectos de vida en igualdad de condiciones.El Ayuntamiento de Montilla recuerda que el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre, constituye una oportunidad para reconocer la aportación de las mujeres al desarrollo económico, social y cultural de los municipios y para reivindicar que el lugar de residencia no determine las oportunidades para desarrollar un proyecto de vida.