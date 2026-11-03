El Club Deportivo Apedem cae por la mínima ante el Bujalance

El Club Deportivo Apedem cayó por la mínima ante la Asociación Deportiva Fútbol Base Bujalance en un encuentro disputado en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio y resuelto con un gol de penalti del conjunto visitante. Los montillanos mantuvieron sus opciones hasta el último instante, pese a las ausencias con las que afrontaban el compromiso, y estuvieron cerca de igualar el marcador con un remate de cabeza de Edu.El equipo local recibió a uno de los conjuntos más competitivos de la categoría con bajas importantes, entre ellas las de jugadores que habían acumulado una elevada carga de minutos. Esta circunstancia condicionaba la preparación del choque, aunque no impidió que el Club Deportivo Apedem ofreciera una respuesta seria y ordenada desde el comienzo.En ese sentido, los montillanos saltaron al terreno de juego con intensidad y concentración, atentos a las virtudes del adversario y con las ideas claras para contener sus avances. La primera mitad reflejó ese esfuerzo colectivo: el Bujalance encontró pocas posibilidades de generar peligro ante un rival que sostuvo su organización y apenas concedió ocasiones.Además, la actuación del equipo puso en valor el buen trabajo desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido. La preparación encaminada a mejorar el rendimiento de la plantilla tuvo su reflejo en la disciplina táctica y en la capacidad de los jugadores para neutralizar las principales amenazas visitantes, incluso con las dificultades que planteaban las ausencias.Tras el descanso, el encuentro mantuvo una dinámica similar. El Club Deportivo Apedem conservó la solidez defensiva y buscó sus oportunidades para adelantarse. Los locales protagonizaron varios acercamientos, pero les faltó precisión en los metros finales para convertir esas llegadas en situaciones de mayor peligro.Así, el partido avanzó sin que los montillanos perdieran el orden ni renunciaran a encontrar el camino hacia la portería contraria. La falta de acierto en la resolución de sus ataques, sin embargo, les impidió trasladar al marcador el esfuerzo que estaban realizando para competir de tú a tú con el Bujalance.En ese escenario de igualdad, una acción individual del conjunto visitante terminó provocando el penalti que decidió el choque. El Bujalance convirtió la pena máxima y estableció el definitivo 0–1, un golpe para un Club Deportivo Apedem que hasta entonces había logrado mantener a raya el ataque rival.Pese al revés, la respuesta local fue inmediata en su intención: adelantar esfuerzos y buscar el empate. Los montillanos dieron un paso adelante en el tramo final y apretaron hasta el último instante, sin que el gol encajado frenara su empeño por rescatar un punto.En esa búsqueda llegó un peligroso remate de cabeza de Edu que rozó el gol. La acción pudo cambiar el desenlace, pero el empate no llegó y el conjunto visitante conservó su ventaja hasta el final de un partido en el que el Club Deportivo Apedem compitió con opciones pese a no obtener recompensa.De cara al próximo compromiso, el equipo tiene en la organización defensiva y el compromiso colectivo dos apoyos para continuar su trabajo. La mejora de la precisión en los últimos metros queda como una de las tareas de la plantilla, que buscará convertir sus acercamientos en oportunidades más claras y sumar puntos.