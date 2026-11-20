El Sindicato de Enfermería SATSE ha reclamado un incremento de las plantillas del Hospital Comarcal de Montilla y del resto de centros sanitarios del sur de Córdoba, dentro de una propuesta que contempla la incorporación de 80 profesionales de Enfermería y Fisioterapia.La organización sindical ha trasladado esta reivindicación al equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba durante una reunión celebrada en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, en la que también ha solicitado mejoras en la dotación de personal de los hospitales de Cabra y Puente Genil, así como de los centros de salud de la comarca.El encuentro, convocado a petición de SATSE, ha contado con la participación del director gerente del Área Sanitaria Sur, Pedro Castro; el director económico-administrativo y de Personal, Rafael Bautista; y el director de Enfermería, Antonio del Rosal. Por parte de la organización sindical han asistido delegados de los hospitales de Montilla, Cabra y Puente Genil, representantes de Atención Primaria y responsables provinciales del sindicato.La reunión se ha producido después de que SATSE celebrara, el pasado 4 de noviembre, una asamblea de delegados en el Hospital de Montilla para analizar las principales demandas de los profesionales sanitarios. Según las conclusiones de aquel encuentro, más del 85 por ciento de las incidencias y reclamaciones están relacionadas directamente con la insuficiencia de personal, tanto por la existencia de dotaciones estructuralmente deficitarias como por la falta de sustituciones para cubrir bajas, permisos, licencias y reducciones de jornada.El secretario provincial de SATSE en Córdoba, Rafael Osuna, ha explicado que la propuesta presentada a la dirección del Área Sanitaria Sur contempla la incorporación de 80 nuevos profesionales, lo que supondría, según los cálculos del sindicato, un incremento aproximado del 2,4 por ciento sobre una plantilla que supera los 3.000 trabajadores. Este dispositivo sanitario presta asistencia a una población cercana a los 275.000 habitantes.En este sentido, Osuna ha señalado que “sin los recursos humanos necesarios se resienten dos aspectos inseparables: la calidad asistencial que reciben los pacientes y las condiciones laborales de los profesionales. Tanto la Administración como las organizaciones sindicales tenemos la responsabilidad de garantizar que los centros cuenten con las dotaciones adecuadas. Hoy, el Área Sanitaria Sur presenta una situación de clara infradotación”.Una de las principales reivindicaciones que SATSE ha trasladado al equipo directivo afecta a las unidades de hospitalización de los hospitales de Montilla, Cabra y Puente Genil, donde la organización considera necesario aumentar las dotaciones de personal para responder a las necesidades asistenciales. El sindicato ha advertido de que la insuficiencia de profesionales en estas unidades provoca un incremento considerable de la carga de trabajo.Como ejemplo de esta situación, SATSE ha explicado que, cuando una unidad hospitalaria diseñada para funcionar con tres profesionales debe atender a los pacientes con únicamente dos efectivos, la carga de trabajo aumenta hasta un 50 por ciento. Esta circunstancia, según la organización sindical, compromete tanto la calidad de los cuidados que reciben los pacientes como la seguridad de los propios usuarios y de los trabajadores sanitarios.La propuesta de refuerzo de plantillas no se limita a las unidades de hospitalización. SATSE también ha solicitado incrementar el número de profesionales en los servicios de Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, las áreas quirúrgicas y los servicios de Fisioterapia. Asimismo, ha planteado mejorar la atención a la mujer mediante la incorporación de más matronas a los centros de salud del sur de la provincia.El sindicato considera especialmente necesario reforzar los dispositivos de Urgencias ante el incremento de la demanda asistencial registrado durante los últimos años. De igual modo, ha defendido la conveniencia de aprovechar mejor las infraestructuras sanitarias existentes mediante una dotación suficiente de profesionales que permita optimizar su funcionamiento.Además de los 80 efectivos solicitados para Enfermería y Fisioterapia, la organización sindical ha reclamado un incremento de la plantilla de técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), profesionales que trabajan integrados en los equipos de Enfermería. A estas reivindicaciones se suma la petición de incorporar médicos y enfermeras para constituir un tercer equipo en el servicio de Urgencias de Lucena.En cuanto a la respuesta de los responsables sanitarios, SATSE ha agradecido la rapidez con la que el equipo directivo ha atendido la solicitud de reunión formulada tras la asamblea celebrada en Montilla. La organización ha destacado la importancia de mantener el diálogo para abordar las dificultades que afectan tanto a los profesionales como a los pacientes.Según ha explicado el sindicato, la dirección del Área Sanitaria Sur ha escuchado las reivindicaciones planteadas y los argumentos utilizados para justificar la necesidad de incrementar las plantillas. SATSE ha indicado que “de momento la dirección va a analizar las demandas, han sido receptivos a los planteamientos, aunque insisten en la necesidad de condicionar todo incremento a la capacidad presupuestaria y establecer prioridades a la hora de decidir”.Ante esta respuesta, la organización sindical ha instado a los responsables del Área Sanitaria Sur a defender ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un incremento de personal para el ejercicio 2027, aprovechando el aumento presupuestario del 6,4 por ciento anunciado por la Junta de Andalucía para el ámbito sanitario.A juicio de SATSE, una parte de ese crecimiento presupuestario debería destinarse a reforzar las plantillas de los territorios que presentan mayores déficits de profesionales, entre los que sitúa actualmente al sur de la provincia de Córdoba. La organización ha anunciado que realizará un seguimiento de sus reivindicaciones mediante nuevas reuniones con los responsables sanitarios y ha advertido de que, si el Servicio Andaluz de Salud no atiende sus demandas, recurrirá a planteamientos más exigentes.