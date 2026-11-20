Un artista de referencia



FOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA (ARCHIVO)

El pintor montillano Juan Luque Muñoz presenta en Pigment Gallery de Barcelona «Mapas para el olvido», una exposición abierta desde el pasado 29 de octubre que podrá visitarse hasta el próximo martes, 24 de noviembre. La muestra, instalada en el número 70 de la calle Trafalgar, tiene el paisaje como denominador común y plantea una mirada que va más allá de la representación de la naturaleza.Juan Luque explica que «en esta muestra que he querido titular —Mapas para el olvido— el paisaje, siendo denominador común de la exposición, no quiere ofrecerse sólo como un ejercicio de análisis y recreación de la naturaleza». El artista sitúa así el paisaje en el centro de una propuesta en la que conviven la imagen, la materia pictórica y los elementos que intervienen en la composición de cada cuadro.El autor describe su manera de abordar este género. «Hago uso de la visión tradicional del paisaje como vehículo para acceder a otros espacios, a un panorama psicológico, un modo de ver único que desmonte y vuelva a configurar la realidad en el cuadro, sin que esta visión sea una condición», afirma.El pintor también se refiere a los motivos que aparecen de forma recurrente en su trabajo. «Todo el equipaje figurativo, elementos que a estas alturas reconozco recurrentes en mis pinturas, se articulan para componer una escena; un espacio silencioso —sólo el viento— en el que el hilo conductor para localizaciones tan distintas y distantes como pueden ser: un faro en la nieve o un circo en un erial, sea la pulsión emocional que estos provoquen», señala.La percepción del espectador ocupa igualmente un lugar en el planteamiento de Juan Luque. «Será importante ver las imágenes con el cuerpo y así poder permitirnos que esos niveles de percepción equilibren lo intelectual, lo aprendido», sostiene el artista, que también señala que «la materia que “cristaliza” en la representación, pese a lo que pueda parecer, desea tener más de mental que de fenoménica». En su explicación, la referencia arquitectónica, pictórica y compositiva sirve como elemento a partir del cual se organiza una geometría de la luz.Pigment Gallery se encuentra en la calle Trafalgar, en la zona que conecta l’Eixample y Ciutat Vella, próxima a espacios como Galeria Senda, Bombon Projects, Dilalica, Uxval Gochez y LAB36. Su línea artística abarca la figuración moderna y el arte abstracto, con distintas técnicas y propuestas. La galería participa en ferias internacionales de arte contemporáneo de Estados Unidos, Corea y capitales europeas, mientras que sus artistas también cuentan con presencia en museos, grandes colecciones y fundaciones.Nacido en Montilla el 18 de julio de 1964, Juan Luque Muñoz es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. En 1989 recibió una beca de Pintura del Monasterio de Santa María de El Paular, en el marco del Curso de Pintores Pensionados del Paisaje organizado por la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, con la que completó sus estudios.Su trayectoria reúne más de una veintena de exposiciones individuales en salas de Córdoba, Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid. También ha participado en numerosas muestras colectivas celebradas en Miami y Florida, en Estados Unidos; Londres, en Reino Unido; y Estrasburgo y Lille, en Francia.Entre sus reconocimientos figuran las medallas de Honor del Premio BMW de Pintura obtenidas en 2006 y 2007, así como el primer premio de la Bienal promovida en 2005 por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). En 2004 obtuvo la primera Medalla de Honor del XII Certamen Nacional «Ciudad de Tudela», en Navarra.Anteriormente, en 1999 consiguió el primer premio del Certamen Nacional de Pintura «José Garnelo». Un año después logró los primeros premios del Certamen Nacional de Pintura «Ciudad de Baena» y del Certamen Nacional de Pintura «Maestro Mateo», promovido por CajaSur en Córdoba. En 2001 obtuvo, además, el máximo galardón del XXXI Certamen Internacional «Rafael Zabaleta» de Jaén. A estos premios se suman adquisiciones de obras suyas en distintos certámenes nacionales.También merece atención la vinculación del pintor con la Galería de Arte José Pedraza de Montilla, que se refleja en las exposiciones individuales que celebró en este espacio de La Andaluza en 1996, 1999 y 2008, además de su participación en casi todas las colectivas organizadas durante los cerca de treinta años de trayectoria de la sala. Su responsable, José Pedraza, reconoce que «Juan Luque estaba considerado como uno de los autores más valorados y demandados de toda la nómina de artistas con los que trabajó la galería».