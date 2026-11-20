

FOTOGRAFÍA: RUTA DEL VINO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: RUTA DEL VINO

Rafael Llamas, presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles y alcalde de Montilla, recogió ayer en el Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid el, concedido en la octava edición de los Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España, organizados por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN). El reconocimiento distingue un proyecto que combina la promoción del turismo del vino con la educación ambiental, la conservación del patrimonio y el conocimiento de los recursos naturales y culturales de la Campiña Sur cordobesa.La entrega del galardón se produjo, además, en un momento especialmente significativo para Montilla, a poco más de un mes de que la localidad inicie su etapa como. Ambas distinciones están relacionadas con la proyección de la cultura vitivinícola, el enoturismo y la oferta de experiencias y actividades vinculadas al territorio Montilla-Moriles.El premio reconoce específicamente la iniciativa «Ruta del Vino Montilla-Moriles: Territorio Enoturístico Sostenible y Responsable», un programa de educación ambiental y sensibilización que ha permitido desarrollar nueve itinerarios interpretativos destinados a mejorar el conocimiento del entorno y fomentar la implicación de la población en su conservación. La propuesta incorpora al enoturismo recursos naturales, paisajísticos, agrícolas, etnológicos y patrimoniales que forman parte de la identidad de la comarca.La distinción se concedió en una edición que registró un récord de participación, con 140 candidaturas procedentes de 29 rutas del vino españolas. Los proyectos compitieron en catorce categorías, trece de ellas concurrentes y una de carácter meritorio, y el jurado destacó la «altísima calidad» de las propuestas presentadas.En el caso de Montilla-Moriles, el jurado valoró la «labor intensa y constante» desarrollada en materia de sostenibilidad y educación ambiental, así como la diversidad de recursos utilizados y la capacidad de la iniciativa para reforzar entre los habitantes el conocimiento, la valoración y el sentimiento de orgullo por su territorio.El proyecto premiado ha recorrido espacios de Montilla, Monturque, Moriles, Santaella, Fernán Núñez, Montemayor, Montalbán de Córdoba, Aguilar de la Frontera, La Rambla y Puente Genil. A través de distintas actividades, los participantes han podido acercarse a paisajes agrícolas, enclaves naturales, elementos del patrimonio rural y manifestaciones de la cultura vitivinícola que caracterizan a esta zona de la provincia de Córdoba.La iniciativa se ha articulado mediante nueve itinerarios temáticos agrupados en tres grandes ámbitos: vegetación natural y paisaje; riqueza faunística de la Campiña Sur; y agua, agricultura y usos tradicionales del territorio. Las actividades han combinado formación en línea con salidas prácticas, recorridos interpretativos y materiales divulgativos concebidos para facilitar el conocimiento de los recursos ambientales y culturales.Entre las propuestas desarrolladas figuran las visitas a Piedra Luenga y el Cerro de Don Juan, así como los recorridos por refugios de vegetación natural y miradores de la campiña. El programa también ha incluido actividades de observación de aves y visitas a las lagunas del sur de Córdoba, con las que se ha pretendido dar a conocer la biodiversidad y los diferentes espacios naturales presentes en este territorio.Otros itinerarios se han centrado en el patrimonio vinculado al aprovechamiento tradicional del agua, con especial atención a las fuentes, las salinas y los molinos harineros. A estos contenidos se han sumado actividades relacionadas con la diversidad agrícola de la comarca y con las huellas históricas que el cultivo de la vid ha dejado en el paisaje, la economía rural y la cultura de Montilla-Moriles.El desarrollo de este programa se ha completado con la puesta en marcha de un campus virtual, la preparación de contenidos formativos y la elaboración de diferentes materiales de divulgación. Asimismo, se ha producido un vídeo sobre las rutas y se ha editado una Guía de Rutas Turísticas Sostenibles y Responsables, disponible tanto en formato impreso como digital, que reúne los itinerarios y ofrece información para interpretar los recursos naturales y culturales del territorio.Uno de los elementos que han caracterizado esta iniciativa ha sido su orientación hacia los habitantes de los 17 municipios que integran el territorio de la Ruta del Vino Montilla-Moriles. El programa, de carácter gratuito, ha buscado que la propia población conozca mejor los valores ambientales y patrimoniales de su entorno y participe de manera activa en su valoración y conservación.De esta forma, la propuesta ha incorporado una dimensión educativa y de participación ciudadana a la promoción del turismo del vino. Su planteamiento parte de la relación existente entre el paisaje agrícola, la biodiversidad, los usos tradicionales del agua, el patrimonio rural y la actividad vitivinícola, con el propósito de favorecer un mayor conocimiento de estos recursos y promover una gestión más sostenible de los cultivos.La actuación ha contado con financiación mediante las ayudas LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, gestionadas en el territorio por el Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur Cordobesa. Este respaldo ha permitido desarrollar las actividades formativas, los recorridos y los materiales divulgativos que integran el proyecto reconocido en Madrid.El galardón recibido por Rafael Llamas distingue así una iniciativa de ámbito comarcal que ha incorporado la sensibilización ambiental, la conservación del patrimonio y la participación de las comunidades locales a la oferta enoturística de Montilla-Moriles, en un año que precede a la designación de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027.