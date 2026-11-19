Audición

The Cars: Heartbeat City (1983)

(1983) The Lords of the New Church: New Church (1982)

(1982) The Style Council: Shout to the Top (1985)

(1985) Kid Creole and the Coconuts: Endicott (1985)

(1985) Stray Cats: Gene and Eddie (1989)

(1989) The Smiths: There Is a Light That Never Goes Out (1986)

(1986) New Order: Blue Monday (1988)

(1988) The Stone Roses: Fools Gold (1989)

(1989) Happy Mondays: 24 Hour Party People (1987)

(1987) Nirvana: Smells Like Teen Spirit (1991)

(1991) Pearl Jam: Jeremy (1992)

(1992) Alice in Chains: Man in the Box (1990)

(1990) Malcolm McLaren: Buffalo Gals (1983)

(1983) Wilfred y la Ganga: Mi abuela (1989)

(1989) Tone Lōc: Funky Cold Medina (1989)

(1989) Public Enemy: Don’t Believe the Hype (1988)

(1988) The Sugarcubes: Deus (1988)

© JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

ILUSTRACIÓN: © JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

En Estados Unidos la renovación de la escena vino también por el noroeste, área de Seattle (la ciudad de Jimi Hendrix, estado de Washington). A finales de los 80 se adopta el término grunge para designar a grupos, en realidad bastante diferentes entre sí, pero coincidentes en ese tiempo y espacio, como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden...Nirvana, en su corta vida, desde el 87 al 94, en que muere joven su líder Kurt Cobain, alcanzó el éxito masivo; también los Pearl Jam, formados en el 90. Conque lo grunge llegó a funcionar como una etiqueta de éxito comercial para las discográficas, todo lo contrario de lo que los grupos pretendían, que era, más bien, alejarse del perfeccionismo de los ya instalados: descuidado, sucio, dicen que significaTuvo escasa difusión en España, si se exceptúan las grandes ciudades. Aquí, por lo que recuerdo, se intentó incluir en la moda general a los estupendos Black Crowes, contemporáneos pero de otra área. Pelo largo, vestimentas como de segunda mano que recuerdan la improvisación jipi (sin su colorido), las guitarras suenan, a posta, distorsionadas, desafinadas, el ritmo más bien lento, el sonido crudo, las letras oscuras.Entre sus referentes, Neil Young, todo el metal, los grupos de garaje y el punk anteriores. Su influencia desapareció con su siglo; nos dejaron un buen puñado de canciones y un característico olor a espíritu juvenil que es lo que define nuestra música, amigos. Un sello discográfico: Sub Pop; película:(1992) o(2005), de Gus van Sant.Desde los 70, en los barrios pobres de las grandes ciudades norteamericanas, la juventud (afroamericana, hispana -¡Puerto Rico!- y hasta blanca) venía forjando todo un entramado artístico que llamamos Hip-Hop, cuya manifestación musical es el rap, su baile el, su pintura el grafiti y sus músicos el "diyei" y el "emcí" (DJ:pinchadiscos; MC: maestro de ceremonias, vocalista).El vocalista, más que cantar, dice sus letras (rimas) en verso rítmico, sobre música pregrabada en vinilos que el DJ manipula y distorsiona (), seleccionando cortos pasajes () que se repiten y enmarcan la voz del MC; técnicas que se han incorporado a las más diversas corrientes pop.El Hip-Hop abarca una forma de vestir, un lenguaje, un conjunto de actitudes y maneras de vivir. Sacaron la música pregrabada a la calle, cargando grandes magnetofones con cintas de casete para el baile. En el 83, el avispado Malcolm McLaren, manager de los Sex Pistols, que había oído a Afrika Bambaataa, difundió en vídeo todos esos estilos con suPero es en los 80 cuando llega el éxito general, de la calle a los estudios y los estadios. Tone Loc triunfa con su rap amable, Public Enemy con el comprometido; también artistas blancos, como Eminem o Vanilla Ice. La conexión del rap con la delincuencia y la militancia civil es un hecho sociológico, no musical (en su argot, pintada se dice "crimen"; grafitero, "criminal"). Hoy hay una escena rap en cualquier país. Y, te guste o no, es lo más nuevo que la música juvenil haya dado, desde eloriginal.A partir de los 60 las dos grandes escenas pop (UKA, USA) devoraron por su difusión a otras nacionales (España, Francia, Italia...); pero como demostración de que hay vida más allá, aparecieron por esta época, desde la fría Islandia (y no en forma de cubitos de hielo, sino de azúcar) The Sugarcubes (86-92), que triunfaron por doquier y nos dejaron como herencia la originalísima carrera de la genial Björk, que fue su cantante.¡Ah! Al final de los 80 comienza a generalizarse el CD y las grabaciones digitales: los vinilos bajan de precio (y de peso), pero los CDs eran muy caros: el caso es fastidiar a la basca.