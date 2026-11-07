El Señor de la Santa Cena regresa hoy al culto tras su restauración

La imagen del Señor de la Santa Cena volverá esta tarde al culto en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, tras la restauración realizada por el montillano Miguel Ángel Sánchez y el lucentino Manuel Espejo. La hermandad ha organizado un programa que comenzará a las 19:30 horas con una misa de acción de gracias y continuará con la presentación de su titular.La corporación del barrio del Gran Capitán recibirá así a la talla cristífera, que permanece retirada del culto desde pasada la Semana Santa. Al término de la celebración religiosa, el acto de presentación permitirá dar a conocer públicamente el resultado de los trabajos y volver a contemplar la imagen en su sede parroquial.La intervención ha contado con una subvención de la Diputación de Córdoba que supera los 10.000 euros, destinada a la conservación del patrimonio sacro. Los responsables de la restauración, Miguel Ángel Sánchez y Manuel Espejo, han desarrollado distintos trabajos de conservación y restauración del patrimonio artístico y devocional de hermandades de Montilla y de la comarca.El regreso del Señor de la Santa Cena al culto se incorpora a la trayectoria de una imagen con más de seis décadas de presencia en la Semana Santa montillana. La talla fue realizada en 1960 por el imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo, aunque tuvo que ser concluida y policromada en los Talleres Salesianos de la Trinidad, en Sevilla, por el director de la escuela, José María Geronés.La imagen fue donada por Francisco de Alvear, conde de la Cortina, y recibió la bendición el 21 de febrero de 1960. Durante aquella ceremonia actuaron como padrinos José María Alvear y Pilar Dávila, un matrimonio vinculado de este modo a los primeros momentos de la historia del titular de la hermandad.Su primera estación de penitencia tuvo lugar el Lunes Santo de ese mismo año. En la actualidad, el Señor de la Santa Cena procesiona cada Martes Santo y protagoniza la representación del pasaje evangélico de la institución de la Eucaristía. Entre los elementos que porta la imagen figuran un cáliz realizado en 1993 y unas potencias estrenadas en 1996.