El Campeonato de Andalucía de Ornitología celebra su trigésima edición en Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Campeonato de Andalucía de Ornitología reúne este fin de semana a 5.600 ejemplares en el Complejo Envidarte de Montilla. La competición alcanza su trigésima edición con una novedad en su organización. Por primera vez, la Federación Ornitológica de Andalucía y la Federación Andaluza Deportiva de Ornitología celebran de forma conjunta el campeonato en la localidad.Canarios de distintas gamas, aves exóticas, psitácidas e híbridos forman parte de una exposición que permite al público conocer de cerca tanto la variedad de ejemplares como el trabajo de quienes se dedican a su cría. La competición se distribuye en 275 grupos, con premios para los tres primeros clasificados de cada uno, según explicó el presidente de la Federación Ornitológica de Andalucía, Antonio Romero Luque.Sevilla y Cádiz son las dos provincias que más ejemplares aportan a esta edición, señaló Romero Luque, que participó este viernes en la apertura del campeonato. “Montilla 2026 está demostrando que la ornitología andaluza cuenta con grandes criadores, excelentes ejemplares y profesionales comprometidos con nuestra afición”, destacó.Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza Deportiva de Ornitología, Juan Antonio Checa, destacó los años de dedicación que exige conservar las distintas gamas de aves. Junto al cuidado diario y la atención a la alimentación, Checa se detuvo en la selección de los cruces para evitar la consanguinidad y mantener sanos los ejemplares. A su juicio, el trabajo de los criadores contribuye a que se vaya recuperando una tradición arraigada en Andalucía.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, que asistió a la apertura junto al teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, vinculó la continuidad de esta afición con la transmisión de conocimientos entre generaciones.Llamas señaló que “estamos hablando de una tradición ancestral, de unos conocimientos que se han pasado de padres a hijos y que hoy en día es capaz de generar eventos multitudinarios como este que lo queremos para Montilla como demuestra el convenio que para varios años hemos suscrito con las federaciones”.El alcalde destacó la capacidad de Envidarte para acoger encuentros de ámbito andaluz y se refirió a la repercusión del campeonato en la actividad económica local. Llamas afirmó que “son muchísimas personas las que este fin de semana van a estar aquí en Montilla, van a pernoctar en Montilla, van a comer en Montilla, van a conocer Montilla”. También reiteró la disposición del Ayuntamiento de Montilla a colaborar con las dos federaciones en próximas ediciones.La muestra cuenta, además, con una zona de exposición y venta en la que participan doce empresas del sector. En este espacio, el público puede encontrar alimentos para aves, accesorios y otros productos especializados para su cría y cuidado.