Hay muchas maneras de clasificar a las personas. Una de ellas es por su amor a la cultura. Es cierto que es difícil definirla, pues dependiendo de esa definición se ofrece una concepción diferente del término. En este caso, hablamos del amor a la creatividad, a los productos artísticos, literarios y científicos del intelecto humano.Hablamos de lo que podemos ver en los museos, en un tablao flamenco o en un escenario; de las canciones que sintonizan con el corazón de las personas, que las llevan a bailar o a llorar; del poema que casi nadie entiende, porque está disponible para unos pocos, y de la columna periodística que se dirige a todo el que sepa leer; de los cómics de DC, de las exposiciones de fotografía en blanco y negro, de las novelas y de las películas buenas y malas. De lo que tratamos aquí es del amor a los mejores frutos de la creatividad humana.Hay personas que no aman la cultura porque no han tenido acceso a ella. Nada se puede reprochar al respecto. Sin embargo, hay otras que, teniendo acceso a ella, nunca han sentido el más mínimo amor por la misma. Y alguien así no es de fiar. En este sentido, hay dos tipos de personas, con diferentes subtipos. Pero en general, están los que aman la cultura y los que no. Y esa clasificación no tiene color político. Ha habido fascistas cultos que han coleccionado arte y comunistas que han quemado joyas universales. Hay azules que han censurado y rojos que han defendido la libertad artística. Y viceversa.Hoy en día hay pocas cosas que unan a las personas. La religión, el deporte y la identidad son tres de ellas, pero dividen tanto como cohesionan a sus devotos. En cambio, el amor a la cultura lima todo fanatismo y genera una disposición filantrópica que, aunque no surge automáticamente, puede desarrollarse gracias a ella.Quizás por eso nadie habla de cultura hoy en día en la política española, salvo de manera superficial. Porque la auténtica cultura, la más pura, no puede ser politizada. Y estos políticos que tenemos hoy nunca han mostrado el más mínimo interés por ella.El pasado 11 de noviembre, los pastores ejecutaron la orden de sus amos: mandar a los borregos a pastar. Y pastaron llenos de buenas intenciones: la lucha por los derechos laborales, por la educación y la sanidad pública, por el derecho a la vivienda… Recordaban a Calígula gritando contra el mar, creyendo combatir a Poseidón en su locura.Pero la instrumentalización política de la cultura no se manifiesta solo en los discursos. También aparece cuando sus grandes figuras se convierten en símbolos al servicio de causas que poco o nada tienen que ver con su legado. Aprovechando la (des)memoria histórica, amos y pastores enarbolaron la figura de Federico García Lorca —absurdo llevado al extremo tras la bochornosa película—. Miguel Hernández, el auténtico poeta de la República, no les vale: no pertenecía al colectivo ni tuvo una muerte espectacular. No es mitificable. El moderado, ilustrado y homosexual Lorca sí.Los pastores hicieron gala ante su rebaño del clásico rosario de agravios contra los muertos y los supuestos herederos de los muertos, sabiendo que los amos que los mandaron a pastar bien podrían haber puesto remedio a sus quejas.Sí, es cierto: el mero amor por la cultura no es una garantía de talante democrático. Véanse las actitudes que están saliendo de las aulas universitarias, cada día menos críticas. En efecto, veo por doquier odio, censura —autoimpuesta o posterior— y fanatismo en ambos extremos. Sin embargo, estoy convencido de que si se fomentara más el amor a la cultura, muchos de estos males podrían moderarse. Y eso no conviene a quien manda a los borregos a pastar.