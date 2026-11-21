

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha celebrado esta semana una reunión de coordinación para preparar el dispositivo de prevención y vigilancia de cara a la nueva campaña de recogida de aceituna, que estará marcada por un incremento previsto de la producción de entre un 25 y un 30 por ciento.El encuentro ha servido para reforzar la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los distintos agentes del sector agrícola, con el objetivo de prevenir posibles robos de cosechas, herramientas y materiales durante los trabajos de recolección.La reunión ha contado con la participación de representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el servicio de vigilancia de caminos de la Mancomunidad, el Consejo Local Agrario, cooperativas, almazaras y establecimientos dedicados a la compra de aceituna. Todos ellos han abordado las medidas de coordinación necesarias para anticiparse a posibles actividades delictivas y mejorar la comunicación entre los profesionales del campo y las autoridades.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado las circunstancias particulares de esta campaña, especialmente por las previsiones de producción trasladadas por las cooperativas, que apuntan a un aumento de entre el 25 y el 30 por ciento. Este incremento constituye uno de los factores que se han tenido en cuenta a la hora de organizar las actuaciones preventivas y los mecanismos de vigilancia.En este sentido, el primer edil señaló que “el principal objetivo es mandar un mensaje, anticiparnos y hacer un ejercicio de prevención ante estos posibles robos”. Asimismo, advirtió de la necesidad de prestar atención no solo a las posibles sustracciones de aceituna, sino también a los robos de herramientas y materiales agrícolas, cuyo coste puede resultar elevado para los propietarios de las explotaciones.Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó la importancia de mantener una coordinación efectiva entre los diferentes organismos y entidades implicados para que la campaña pueda desarrollarse con las mayores garantías de seguridad. Para ello, anunció que se reforzará la vigilancia en los caminos rurales y en los desplazamientos relacionados con la actividad agrícola.Rosales también hizo hincapié en la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local dentro del núcleo urbano de Montilla, donde se prestará especial atención a las inspecciones y al control de posibles actividades irregulares vinculadas a la recogida y comercialización de aceituna. La coordinación entre ambos cuerpos constituye uno de los aspectos abordados durante el encuentro.El teniente comandante de puesto de la Guardia Civil de Montilla, Alejandro Maqueda, explicó que la Comandancia de Córdoba dispondrá de medios específicos para esta campaña, teniendo en cuenta tanto su importancia económica como la afluencia de personas que genera la actividad agrícola durante el periodo de recolección.Entre los recursos previstos figura el Equipo ROCA, especializado en la prevención e investigación de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas. También participará el equipo Pegaso, junto con el grupo de Caballería de la Guardia Civil, cuya intervención está prevista en determinados momentos del dispositivo de vigilancia.Maqueda subrayó igualmente que uno de los objetivos del encuentro consiste en poner a disposición del sector agrícola las capacidades de la Guardia Civil y facilitar el intercambio de información. En este sentido, animó a los agricultores y al resto de profesionales relacionados con la campaña a comunicar cualquier incidencia o circunstancia sospechosa que pueda resultar relevante para las fuerzas de seguridad.La colaboración de los propios agricultores constituye, por tanto, uno de los elementos que se pretenden reforzar durante la recogida, de manera que la información sobre posibles robos o actividades irregulares pueda trasladarse con rapidez a los cuerpos policiales y permita ofrecer una respuesta coordinada.Otro de los asuntos abordados durante la reunión ha sido la necesidad de mejorar la trazabilidad de la aceituna y de los productos transportados. Los participantes incidieron en la utilidad de la documentación de acompañamiento del transporte, conocida como DAC, para facilitar el control de la procedencia del producto durante sus desplazamientos.De igual modo, se recordó la conveniencia de marcar o identificar las herramientas y los materiales utilizados en las explotaciones agrícolas. Esta medida pretende facilitar su reconocimiento en caso de sustracción, teniendo en cuenta el valor económico que pueden alcanzar determinados equipos empleados habitualmente en los trabajos del campo.Las almazaras y los establecimientos de compra de aceituna también desempeñarán un papel importante dentro de las actuaciones preventivas. Durante el encuentro se puso de relieve la necesidad de controlar la procedencia del producto y mantener una colaboración estrecha con las autoridades para dificultar la comercialización de aceituna obtenida de manera ilícita.La coordinación entre agricultores, cooperativas, compradores y cuerpos de seguridad se plantea así como uno de los principales instrumentos para prevenir los robos y detectar posibles irregularidades durante la campaña. En este ámbito, la comunicación entre los diferentes agentes permitirá trasladar a las autoridades cualquier información que pueda resultar útil para las labores de vigilancia e investigación.Rafael Llamas agradeció a la Guardia Civil su iniciativa y el trabajo que desarrolla durante la campaña de recogida de aceituna. El alcalde recordó, además, que Montilla registra una incidencia reducida de robos de este producto en comparación con otros municipios, una circunstancia que no impide mantener las actuaciones preventivas y la coordinación entre las administraciones, las fuerzas de seguridad y el sector agrícola.