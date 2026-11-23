El escritor montillano Rafael Raya Rasero presentará mañana en el Ateneo de Sevilla su libro. El acto comenzará a las 19.00 de la tarde en el salón de actos de la institución, situado en la calle Orfila, 7, y estará presidido por Emilio A. Boja Malavé, presidente del Ateneo.La presentación contará con la participación de Francisco Gallardo Rodríguez, médico y escritor; Antonio Rincón Muñiz, pediatra y escritor; y Jesús García Solano, pianista, poeta y escritor. Los tres intervendrán en un encuentro dedicado a la nueva publicación de Raya Rasero, cuya trayectoria literaria comprende la poesía, la narrativa, el ensayo y la investigación histórica.Nacido en Montilla el 25 de diciembre de 1943 y residente en Sevilla desde 1961, Rafael Raya Rasero ha desarrollado una actividad vinculada a la creación literaria, el estudio de la historia y la promoción de iniciativas culturales. Su producción ha prestado especial atención a Andalucía, tanto a través de obras de carácter poético como de investigaciones sobre personajes, acontecimientos, tradiciones y espacios relacionados con su patrimonio histórico y cultural.La plaza de la Alfalfa, que da nombre a su nuevo libro, ya había ocupado un lugar en sus anteriores colaboraciones literarias. El escritor participó en la obra, de Joaquín Arbide, con una aportación dedicada precisamente al pasado y al presente de este espacio de la capital andaluza.La historia sevillana constituye, de hecho, una de las principales líneas de su bibliografía. En 2005 publicó, un trabajo en el que reunió historias, personajes, monumentos, cofradías, leyendas y tradiciones del barrio de la Puerta Carmona. Un año después apareció, mientras que en 2010 dio a conocerSu dedicación a la literatura comenzó a adquirir especial relevancia durante la década de los ochenta, después de una primera etapa profesional vinculada a la industria farmacéutica, en la que trabajó hasta 1980. Posteriormente, compaginó su actividad como escritor e investigador con su labor empresarial y editorial al frente de los sellos Asademes Ediciones y Clulipucar.Entre sus primeras publicaciones figuran, de 1978;, de 1988; e, aparecido en 1989. Su bibliografía poética incluye también, publicada en 1997, y, de 2003, títulos que forman parte de una producción en la que ha cultivado diferentes géneros literarios.La relación con Montilla también está presente en su obra. En 1984 publicó, uno de los trabajos en los que abordó asuntos vinculados a su localidad natal. Asimismo, ha colaborado como articulista eny en la revista montillana, entre otros medios de comunicación.Uno de los títulos más destacados de su trayectoria es, editada por Clulipucar en 2017 y presentada en el Ateneo de Sevilla. La obra contó con un prólogo de Fernando Sánchez Dragó, quien definió a Raya Rasero como un «escritor cosmopolita y andaluz» y calificó su trabajo de «hercúleo». La novela fue finalista de la vigésimo cuarta edición del Premio Andalucía de la Crítica, promovido por la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios.Su producción narrativa comprende igualmente, de 1991, y, publicada en 2007. En 2023 apareció, una obra de narrativa y ensayo que se incorporó a su extensa bibliografía.Junto a esta actividad, Rafael Raya Rasero ha mantenido una dedicación continuada al estudio y la divulgación de la figura de Miguel de Cervantes. Fundador y presidente de la Asociación de Cervantistas de Sevilla, es autor de, publicada en 2016.Su compromiso con el cervantismo también se ha reflejado en su colaboración con la Comisaría de la Exposición Iberoamericana de 1929, en cuyo contexto publicó en el diarioel artículo «Miguel de Cervantes Saavedra y la Exposición del 29».La promoción de actividades culturales y asociativas constituye otra faceta de su trayectoria. Además de la Asociación de Cervantistas de Sevilla, impulsó el Club del Libro Puerta Carmona, la Asociación de Vecinos Puerta Carmona, la Casa de Córdoba en Sevilla y Amigos de Montilla en Sevilla. Es miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España desde 1992, socio numerario del Ateneo de Sevilla y socio de honor del Ateneo Popular de Sevilla.A lo largo de su actividad literaria también ha participado en encuentros y congresos dedicados a la historia, la literatura y la arqueología. Entre ellos figuran los celebrados sobre Tartessos en Huelva, en 2011; la Prehistoria de Andalucía en Antequera, en 2012; y la Mitología Andaluza en Sevilla, en 2013. Asimismo, intervino en las jornadas dedicadas a El Gran Capitán que tuvieron lugar en Cabra en 2015.El contacto con otros escritores también influyó en su dedicación a la literatura. Entre los encuentros que marcaron su trayectoria, Raya Rasero ha destacado el que mantuvo con Jorge Luis Borges durante una visita del autor argentino a Sevilla. «Cuando Borges vino a Sevilla, me dijo que si quería construirle un monumento literario a nuestra tierra tenía que dedicar mi vida a eso. Al final hice caso a Borges y me dediqué a ello», relató el escritor montillano.Su actividad investigadora y literaria le ha llevado, además, a viajar por más de 36 países y a participar en numerosas iniciativas culturales. Esa trayectoria constituye el contexto de la presentación de, que tendrá lugar mañana en el Ateneo de Sevilla con la intervención de Francisco Gallardo Rodríguez, Antonio Rincón Muñiz y Jesús García Solano, bajo la presidencia de Emilio A. Boja Malavé.