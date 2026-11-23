El Club Deportivo Apedem Montilla consiguió ayer un valioso empate (1-1) en su visita al Puente Genil, en un encuentro muy disputado en el que los montillanos dominaron durante la primera mitad y tuvieron que emplearse a fondo tras el descanso para mantener la igualada. Un espectacular gol de Juanan y una actuación decisiva del guardameta Carlos Repiso, que detuvo un penalti y evitó otros dos tantos prácticamente cantados, permitieron al conjunto dirigido por Rafael Garrido prolongar su buena dinámica y sumar siete de los últimos nueve puntos en juego.El equipo montillano afrontó el encuentro con determinación y una propuesta ofensiva que le permitió hacerse con el control del juego desde los primeros compases. La presión y el trabajo en el centro del campo facilitaron varias llegadas peligrosas, especialmente protagonizadas por Luis y Aarón, que dispusieron de ocasiones muy claras para inaugurar el marcador. Sin embargo, la falta de acierto impidió que ese dominio inicial encontrara recompensa.Y es que, cuando mejor estaban jugando los visitantes, el Puente Genil aprovechó su primer acercamiento peligroso para adelantarse en el marcador. Una acción a balón parado sorprendió a la defensa del Apedem y permitió a los locales establecer el 1-0, un resultado que no reflejaba lo sucedido hasta entonces sobre el terreno de juego.Pese al contratiempo, los jugadores de Rafael Garrido mantuvieron su planteamiento y continuaron buscando espacios en la defensa rival. Lejos de acusar el golpe, el conjunto montillano recuperó rápidamente la iniciativa y siguió generando oportunidades, convencido de que podía restablecer la igualdad antes del descanso.La insistencia visitante terminó encontrando su premio gracias a una acción individual de Juanan que se convirtió en una de las grandes protagonistas del encuentro. El futbolista montillano superó a dos defensores mediante sendos recortes y, desde una distancia superior a los treinta metros, conectó un extraordinario disparo con la pierna izquierda que se coló directamente por la escuadra. Un gol de enorme belleza que devolvió las tablas al marcador y permitió al Apedem marcharse al vestuario con un empate que, por las ocasiones generadas, incluso podía saber a poco.Tras el encuentro, el entrenador cordobés Rafael Garrido destacó el planteamiento de sus jugadores durante el primer periodo y lamentó que las oportunidades no se hubieran traducido en una ventaja mayor. El técnico explicó que “hemos tenido multitud de ocasiones, pero en un despiste, en un balón parado, Puente Genil se nos ha adelantado”, al tiempo que puso de relieve las dificultades que planteaba la disposición táctica del conjunto local.Además, Garrido analizó la importancia de controlar el centro del campo frente a un adversario que utilizaba tres centrales y buscaba con frecuencia a su delantero de referencia. El Apedem trató de contrarrestar ese sistema mediante una mayor presencia en la zona central, con el propósito de generar superioridades y encontrar espacios para acercarse a la portería contraria.La segunda mitad presentó un desarrollo diferente. El Puente Genil consiguió equilibrar las fuerzas y comenzó a disponer de más oportunidades para poner en dificultades a la defensa visitante. Los ajustes introducidos durante el descanso modificaron también el planteamiento del equipo montillano, que tuvo que adaptarse a un encuentro cada vez más abierto y exigente.En ese sentido, Rafael Garrido reconoció que “en el descanso hemos modificado un poco la idea”, después de comprobar que el equipo estaba perdiendo la superioridad que había conseguido establecer durante los primeros cuarenta y cinco minutos. El Apedem continuó buscando la portería rival, aunque también comenzó a conceder espacios que el Puente Genil trató de aprovechar.Uno de los momentos decisivos llegó cuando el árbitro señaló un penalti favorable al conjunto local. Con el empate todavía en el marcador, el Puente Genil dispuso de una oportunidad inmejorable para recuperar la ventaja, pero entonces apareció Carlos Repiso. El guardameta montillano respondió con una intervención extraordinaria y consiguió detener el lanzamiento, evitando un gol que habría complicado considerablemente las aspiraciones visitantes.La actuación del portero no terminó ahí. A medida que avanzaba el encuentro, el Puente Genil apostó por un juego más directo, buscando a su delantero de referencia y aprovechando los espacios que aparecían en la defensa montillana. En dos acciones de uno contra uno, Carlos Repiso volvió a demostrar sus reflejos y su seguridad bajo palos, protagonizando otras dos paradas fundamentales para mantener el empate.Por otro lado, la expulsión de uno de los centrales locales ofreció al Apedem una nueva oportunidad para intentar llevarse los tres puntos. Con superioridad numérica, el equipo de Rafael Garrido buscó aumentar su presencia ofensiva y generar peligro mediante transiciones rápidas y la incorporación de dos delanteros. Sin embargo, las ocasiones visitantes no encontraron el acierto necesario para alterar nuevamente el marcador.El tramo final mantuvo la incertidumbre hasta el último momento. Mientras los montillanos intentaban aprovechar su superioridad numérica, el Puente Genil continuó amenazando mediante acciones directas que obligaron a mantener la concentración defensiva. De este modo, el encuentro terminó convertido en un intercambio de oportunidades en el que ninguno de los dos conjuntos consiguió romper definitivamente el equilibrio.Al analizar el desarrollo del choque, Rafael Garrido reconoció la diferencia entre ambas mitades. “La segunda parte, Puente Genil ha hecho quizás un poco más que nosotros por llevarse el partido”, manifestó el entrenador, que valoró especialmente la capacidad de su equipo para resistir en los momentos de mayor dificultad.Asimismo, el técnico consideró positivo el resultado conseguido lejos de Montilla. “Así que yo creo que el empate es un empate justo, que un empate fuera de casa siempre es importante, más en un campo de estas características, un auténtico estadio, una auténtica maravilla venir a jugar este campo”, señaló Garrido, que destacó las condiciones del escenario en el que se había disputado el encuentro.Más allá del marcador, el empate volvió a poner de manifiesto la evolución que está experimentando el Club Deportivo Apedem, que acumula siete puntos de los últimos nueve posibles y ha conseguido puntuar en sus dos desplazamientos más recientes. Una trayectoria positiva en la que merece especial reconocimiento el trabajo que desarrolla durante toda la semana el cuerpo técnico encabezado por Rafael Garrido, cuya preparación táctica y dedicación a la mejora del rendimiento de la plantilla están contribuyendo a reforzar la competitividad del conjunto montillano.El encuentro también dejó una noticia positiva para la cantera del club. Bosco de la Cruz, jugador del Juvenil B, volvió a formar parte de la convocatoria del primer equipo, aunque finalmente no llegó a disputar minutos. Su presencia representa una nueva oportunidad para continuar adquiriendo experiencia junto a la primera plantilla y mantener el vínculo entre los equipos de formación y el conjunto sénior.Por último, el Club Deportivo Apedem ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso, en el que recibirá al Peñarroya, líder de la categoría. Rafael Garrido anticipó un encuentro de máxima exigencia ante un rival al que considera uno de los grandes referentes de la competición y subrayó la necesidad de preparar a conciencia el partido para intentar conseguir un resultado positivo.