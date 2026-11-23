EMILIO POLONIO CRUZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA

La piscina cubierta municipal de Montilla acogió ayer la segunda etapa del Circuito Andaluz Máster de Natación, una competición que reunió a 121 deportistas pertenecientes a 20 clubes y en la que el Club Natación Montilla participó con nueve representantes. La entidad local concluyó en séptima posición de la clasificación general por equipos, después de sumar 4.906 puntos en una jornada que contó con nadadores de las provincias de Córdoba y Málaga, así como de otros puntos de Andalucía.La competición se desarrolló durante la mañana del domingo 22 de noviembre en la piscina municipal, una instalación de 25 metros de longitud, ocho calles y una temperatura del agua de 26 grados. En total, participaron 78 nadadores masculinos y 43 femeninas, que acumularon 272 participaciones individuales, distribuidas en 171 masculinas y 101 femeninas, sin que se disputaran pruebas de relevos.El programa deportivo estuvo integrado por seis pruebas: 400 metros libres, 50 metros espalda, 200 metros mariposa, 100 metros braza, 400 metros estilos y 100 metros libres. Estas modalidades permitieron la participación de los deportistas inscritos en las distintas categorías de edad de la competición máster.Por parte del Club Natación Montilla, la sección máster movilizó a nueve nadadores, ocho hombres y una mujer, que sumaron 16 participaciones individuales. Elena Gómez Ruz fue la representante femenina de la entidad montillana y compitió en las pruebas de 50 metros espalda y 100 metros libres.En categoría masculina, Salvador Blanca Cruz participó en los 400 metros estilos, mientras que Francisco Ángel Córdoba Alcaide tomó parte en los 400 metros libres y los 100 metros braza. Por su parte, Diego López Lucena disputó las pruebas de 400 y 100 metros libres, dos distancias en las que también compitió Emilio Polonio Cruz.Francisco Javier López Molina participó en los 400 metros libres y los 400 metros estilos, mientras que Luis Pérez de Algaba Clavero lo hizo en los 100 metros braza y los 100 metros libres. Asimismo, Francisco Repiso Pérez compitió en los 100 metros libres y Manuel Zabra Velazco completó la representación del club montillano con su participación en los 50 metros espalda y los 100 metros libres.En la clasificación general por clubes, el Club Natación Montilla terminó en séptima posición, con un total de 4.906 puntos. La entidad local ocupó el quinto puesto en la clasificación masculina, con 4.516 puntos, mientras que en la femenina se situó en la decimotercera plaza, con 390 puntos.El primer puesto de la clasificación conjunta correspondió al Club Deportivo Natación Inacua Málaga, que acumuló 18.443 puntos, seguido del Club Deportivo Indea, con 18.336, y del Club Deportivo Natación Córdoba, que alcanzó los 15.126 puntos. Por detrás de estas tres entidades se situaron el Real Club Mediterráneo, con 6.919 puntos; el Club Natación Mijas, con 6.096; y el Club Natación Alhaurín de la Torre, con 5.500, inmediatamente por delante del conjunto montillano.En la clasificación masculina, el Club Deportivo Indea encabezó la relación de equipos con 10.417 puntos, seguido muy de cerca por el Club Deportivo Natación Córdoba, que sumó 10.400. La tercera plaza fue para el Club Deportivo Natación Inacua Málaga, con 9.666 puntos, mientras que el Real Club Mediterráneo concluyó cuarto, con 4.597, justo por delante del Club Natación Montilla.Por su parte, la clasificación femenina estuvo liderada por el Club Deportivo Natación Inacua Málaga, con 8.777 puntos, seguido del Club Deportivo Indea, con 7.919, y del Club Deportivo Natación Córdoba, que obtuvo 4.726. El Club Natación Montilla, con Elena Gómez Ruz como única representante femenina, consiguió 390 puntos.La competición se celebró bajo la dirección del equipo de jueces y cronometradores de la Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Natación. María Jesús Solano Vega ejerció como jueza árbitra, Gloria Zamorano Rivera asumió las funciones de jueza de salidas y María López Lora actuó como jueza de carreras. Isabel María Rojas Gómez estuvo al frente de la cámara de salida.El equipo de cronometradores estuvo integrado por María Barrera Romero, Elena Blanco Perea, Ana Zea Alonso, Aroa Martos Jiménez, Adrián Linares González y Alicia Barrera Nozal. Rafaela Muñoz Caballero se encargó del cronometraje electrónico, mientras que Jesús María Barroso Serrano asumió la secretaría de resultados y la dirección técnica de la competición. La jornada concluyó sin incidencias registradas.La actividad del Circuito Andaluz Máster de Natación regresará a las instalaciones deportivas de Montilla el próximo 13 de diciembre, fecha prevista para la celebración de la tercera etapa, que tendrá lugar nuevamente en la piscina cubierta municipal.