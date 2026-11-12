En los tiempos oscuros: Prudencio Salces recrea la vida rural andaluza durante la dictadura

La Librería Nobel acogerá mañana, a partir de las 20.00 de la tarde, un encuentro literario con el escritor montalbeño Prudencio Salces, autor de En los tiempos oscuros, una obra ambientada en el mundo rural andaluz durante la dictadura. La cita, que se celebrará con motivo del Día de las Librerías, tendrá lugar en el popular establecimiento situado en la esquina de la calle Fuente Álamo con La Parra, junto al Conservatorio Elemental de Música, y será presentada por Rafa Aguilar Portero, colaborador de Montilla Digital.
El libro recrea algunas de las situaciones de injusticia y abuso que se produjeron en el campo andaluz entre las décadas de los cuarenta y los sesenta del pasado siglo. A través de una historia de ficción, Prudencio Salces aborda las relaciones de poder y las conductas de quienes, amparados por su adhesión al régimen, podían actuar con impunidad frente a una población sometida a las condiciones políticas y sociales de aquella época.
La narración se adentra en un universo marcado por la hipocresía, la avaricia y los abusos, con personajes carentes de escrúpulos que recurren a las apariencias y a una supuesta rectitud religiosa para encubrir sus comportamientos. Con el mundo rural como escenario, el relato trasciende el costumbrismo y plantea una historia en la que las relaciones personales y los conflictos están condicionados por el contexto de la dictadura.
Para desarrollar esta trama, el autor emplea una prosa sencilla y fluida, con pasajes de carácter poético y tremendista que acompañan a los episodios más duros de la narración. La obra combina así la recreación de una época con la construcción de personajes cuyas actuaciones reflejan algunas de las formas de violencia, arbitrariedad y abuso de poder que forman parte del argumento.
Nacido en Montalbán de Córdoba en mayo de 1951, Prudencio Salces es un escritor y poeta autodidacta con una trayectoria literaria que abarca la poesía, el relato y la novela. Su biografía está vinculada tanto al mundo rural como a la Universidad de Córdoba.
Trabajó en el campo hasta 1975 y, posteriormente, ejerció como ayudante de laboratorio en la institución académica hasta su jubilación, con la excepción de un periodo de cuatro años durante el que regresó a la actividad agrícola. También participó activamente en el desarrollo del movimiento obrero en Montalbán.
Su producción poética comenzó con títulos como Versos a la deriva, publicado en 1978, al que siguieron Patrimonio, de 1988, y Cuerpo de soledad, una breve colección de sonetos aparecida en 1991. Entre sus obras posteriores figura Contrapuntos al sueño de la vida, además de El mesto de las rosas, poemario con el que obtuvo en 1998 el XIII Premio Juan Bernier de Poesía, concedido por el Ateneo de Córdoba. Esta última obra contó con una segunda edición ampliada a cargo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
En el terreno de la prosa, Salces publicó La república hablanera, una obra editada por la Universidad de Córdoba en 2006 que reúne semblanzas y vocabulario tradicional de Montalbán, y que alcanzó su tercera edición en 2007. Dos años después, la editorial El Páramo publicó Talbania, un conjunto de relatos articulados mediante distintas voces narrativas y elementos de realismo mágico que conforman una narración de estructura fragmentaria.
Su trayectoria como novelista continuó en 2014 con Las garras del chacal, publicada por la Editorial Séneca. En 2015 apareció Barcelona Joyce, bajo el sello Atlantis, mientras que en 2019 regresó a la Editorial Séneca con Húmedo agosto. Posteriormente, en 2023, publicó La confusión, editada por Bohodón Ediciones. A esta actividad literaria se suma su dedicación a la divulgación cultural y la opinión a través del blog Derivadario de Talbania, que mantiene desde agosto de 2007.
El encuentro literario de mañana contará con la presentación de Rafa Aguilar Portero, profesor técnico de Formación Profesional ya jubilado y colaborador de Montilla Digital. Su trayectoria profesional y artística comprende distintas disciplinas, entre ellas la fotografía, la cerámica, la escultura y la pintura, con numerosas exposiciones individuales y colectivas desarrolladas desde la década de los setenta. Entre sus reconocimientos figuran un accésit del Premio Garnelo en 1978 y un segundo premio en la XXIV Exposición Nacional de Cerámica del Círculo de Bellas Artes de Pozoblanco, en 1988.
La fotografía ocupa un lugar destacado en su actividad. Durante los años ochenta obtuvo numerosos premios y participó en cursos y seminarios especializados. También desarrolló una amplia labor docente, impartiendo formación fotográfica en blanco y negro en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda, en las casas de la Cultura de Montilla y La Rambla y en distintos centros del profesorado de la provincia.
Entre 1990 y 2000 ejerció como reportero gráfico de Diario Córdoba en la Campiña Sur y la Subbética, una etapa de la que procede buena parte del material que actualmente recupera en Negativos positivados, su colaboración con Montilla Digital. Sus fotografías también han aparecido en numerosas publicaciones y libros relacionados con la cultura, la poesía y el patrimonio, además de formar parte de exposiciones celebradas en España y en otros países. A su trayectoria como fotógrafo y artista se suma su faceta como escritor, con dos libros publicados: Último rollo y Copas rotas.
El libro recrea algunas de las situaciones de injusticia y abuso que se produjeron en el campo andaluz entre las décadas de los cuarenta y los sesenta del pasado siglo. A través de una historia de ficción, Prudencio Salces aborda las relaciones de poder y las conductas de quienes, amparados por su adhesión al régimen, podían actuar con impunidad frente a una población sometida a las condiciones políticas y sociales de aquella época.
La narración se adentra en un universo marcado por la hipocresía, la avaricia y los abusos, con personajes carentes de escrúpulos que recurren a las apariencias y a una supuesta rectitud religiosa para encubrir sus comportamientos. Con el mundo rural como escenario, el relato trasciende el costumbrismo y plantea una historia en la que las relaciones personales y los conflictos están condicionados por el contexto de la dictadura.
Para desarrollar esta trama, el autor emplea una prosa sencilla y fluida, con pasajes de carácter poético y tremendista que acompañan a los episodios más duros de la narración. La obra combina así la recreación de una época con la construcción de personajes cuyas actuaciones reflejan algunas de las formas de violencia, arbitrariedad y abuso de poder que forman parte del argumento.
Nacido en Montalbán de Córdoba en mayo de 1951, Prudencio Salces es un escritor y poeta autodidacta con una trayectoria literaria que abarca la poesía, el relato y la novela. Su biografía está vinculada tanto al mundo rural como a la Universidad de Córdoba.
Trabajó en el campo hasta 1975 y, posteriormente, ejerció como ayudante de laboratorio en la institución académica hasta su jubilación, con la excepción de un periodo de cuatro años durante el que regresó a la actividad agrícola. También participó activamente en el desarrollo del movimiento obrero en Montalbán.
Su producción poética comenzó con títulos como Versos a la deriva, publicado en 1978, al que siguieron Patrimonio, de 1988, y Cuerpo de soledad, una breve colección de sonetos aparecida en 1991. Entre sus obras posteriores figura Contrapuntos al sueño de la vida, además de El mesto de las rosas, poemario con el que obtuvo en 1998 el XIII Premio Juan Bernier de Poesía, concedido por el Ateneo de Córdoba. Esta última obra contó con una segunda edición ampliada a cargo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
En el terreno de la prosa, Salces publicó La república hablanera, una obra editada por la Universidad de Córdoba en 2006 que reúne semblanzas y vocabulario tradicional de Montalbán, y que alcanzó su tercera edición en 2007. Dos años después, la editorial El Páramo publicó Talbania, un conjunto de relatos articulados mediante distintas voces narrativas y elementos de realismo mágico que conforman una narración de estructura fragmentaria.
Su trayectoria como novelista continuó en 2014 con Las garras del chacal, publicada por la Editorial Séneca. En 2015 apareció Barcelona Joyce, bajo el sello Atlantis, mientras que en 2019 regresó a la Editorial Séneca con Húmedo agosto. Posteriormente, en 2023, publicó La confusión, editada por Bohodón Ediciones. A esta actividad literaria se suma su dedicación a la divulgación cultural y la opinión a través del blog Derivadario de Talbania, que mantiene desde agosto de 2007.
El encuentro literario de mañana contará con la presentación de Rafa Aguilar Portero, profesor técnico de Formación Profesional ya jubilado y colaborador de Montilla Digital. Su trayectoria profesional y artística comprende distintas disciplinas, entre ellas la fotografía, la cerámica, la escultura y la pintura, con numerosas exposiciones individuales y colectivas desarrolladas desde la década de los setenta. Entre sus reconocimientos figuran un accésit del Premio Garnelo en 1978 y un segundo premio en la XXIV Exposición Nacional de Cerámica del Círculo de Bellas Artes de Pozoblanco, en 1988.
La fotografía ocupa un lugar destacado en su actividad. Durante los años ochenta obtuvo numerosos premios y participó en cursos y seminarios especializados. También desarrolló una amplia labor docente, impartiendo formación fotográfica en blanco y negro en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda, en las casas de la Cultura de Montilla y La Rambla y en distintos centros del profesorado de la provincia.
Entre 1990 y 2000 ejerció como reportero gráfico de Diario Córdoba en la Campiña Sur y la Subbética, una etapa de la que procede buena parte del material que actualmente recupera en Negativos positivados, su colaboración con Montilla Digital. Sus fotografías también han aparecido en numerosas publicaciones y libros relacionados con la cultura, la poesía y el patrimonio, además de formar parte de exposiciones celebradas en España y en otros países. A su trayectoria como fotógrafo y artista se suma su faceta como escritor, con dos libros publicados: Último rollo y Copas rotas.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: LIBRERÍA NOBEL (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: LIBRERÍA NOBEL (ARCHIVO)