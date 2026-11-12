La FSU colabora en un programa de formación de técnicos de América Latina y África



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Fundación Social Universal (FSU) figura entre las organizaciones que colaboran con la Diputación de Córdoba en una nueva edición de su Programa de Desarrollo de Capacidades, una iniciativa que reúne a nueve técnicos procedentes de distintos países de América Latina y África para realizar estancias de formación práctica en diferentes servicios, empresas y organismos autónomos de la institución provincial. El objetivo es fortalecer las capacidades de las administraciones de origen en el ámbito de la prestación de servicios públicos.La FSU es una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo. Su participación en este programa se enmarca en las relaciones de colaboración que la Diputación de Córdoba mantiene desde hace años con distintas entidades de la provincia en materia de cooperación internacional.Los nueve participantes proceden de Bolivia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Mozambique. La mayoría son técnicos que desarrollan su actividad profesional en sus respectivos países en disciplinas relacionadas con los organismos provinciales en los que realizarán sus prácticas, concebidas como un espacio de formación e intercambio de conocimientos y experiencias.La delegada de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, dio la bienvenida a los participantes junto al responsable de Protección Civil, Antonio Martín. Durante el encuentro, Moreno explicó que “este programa se viene desarrollando desde el año 2014 y en una primera fase consiste en la realización de unas pasantías o estancias de formación práctica e intercambio de conocimientos y experiencias, con una duración de tres semanas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones de las que proceden en el ámbito de la prestación de servicios públicos”.Además de la FSU de Montilla, entre las organizaciones que colaboran con la institución provincial en esta iniciativa se encuentran la delegación en Puente Genil de Bomberos Unidos sin Fronteras, la Fundación Madre Coraje, Maízca y el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Guadajoz-Campiña Este. Estas entidades mantienen desde hace años distintas líneas de colaboración con la Diputación de Córdoba en el ámbito de la cooperación internacional.En esta edición, los nueve participantes se incorporan al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, al Centro Agropecuario Provincial, al Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco) y a la Delegación de Patrimonio. Las estancias permiten desarrollar actividades de formación práctica e intercambiar conocimientos y experiencias en ámbitos relacionados con las especialidades profesionales de los participantes.La delegada provincial recalcó que “esta iniciativa consigue también movilizar e involucrar a diversos actores de la provincia de Córdoba, poniendo en valor las capacidades y recursos de nuestro territorio”. De este modo, el programa incorpora la participación de organizaciones vinculadas a la cooperación internacional junto a los distintos servicios y organismos de la institución provincial que acogen a los técnicos extranjeros.Una vez finalizadas las tres semanas de formación práctica, el programa contempla una segunda fase que consistirá en la puesta en marcha de asistencias técnicas en los países de origen de los participantes. Esta nueva etapa pretende multiplicar los efectos del intercambio de experiencias desarrollado durante su estancia en la Diputación de Córdoba y trasladar los conocimientos adquiridos a sus respectivas instituciones. En este sentido, Auxiliadora Moreno enfatizó que “el objetivo último es el de mejorar las capacidades de los gobiernos locales en la prestación de servicios públicos”.