El Servicio Municipal de Deportes alcanza los 2.145 usuarios en su primer mes de invierno



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

La programación de invierno del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla ha alcanzado las 2.145 personas usuarias durante su primer mes de actividad, entre las propuestas que se desarrollan en los pabellones deportivos, la piscina cubierta y la sala de. La temporada registra un incremento de las inscripciones respecto al año anterior e incorpora nuevos grupos de natación, además de mantener el programa de entrenamiento Hyrox y contar con una sala derenovada.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, detalló que las actividades de pabellón suman actualmente 728 personas inscritas, frente a las 692 registradas durante la temporada anterior. Por su parte, los programas de natación alcanzan las 995 personas usuarias, en comparación con las 952 contabilizadas en 2025, mientras que la sala deregistra 422 participantes.En este último caso, el responsable municipal precisó que la cifra puede experimentar variaciones a lo largo de la temporada, dado que el funcionamiento de la sala permite nuevas incorporaciones cada mes. De este modo, las tres modalidades de actividad reúnen un total de 2.145 personas en el primer balance de la programación invernal.La oferta que se desarrolla en los pabellones deportivos incluye disciplinas como yoga, pilates, aeróbic y gimnasia de compensación para personas mayores. Según explicó Miguel Sánchez, estas propuestas mantienen una elevada demanda entre la ciudadanía y la mayor parte de las plazas disponibles se cubren durante los primeros días del periodo de inscripción.Una de las principales novedades de la temporada se encuentra en la piscina cubierta, donde el Servicio Municipal de Deportes ha ampliado de 79 a 83 los grupos de actividades dirigidas. Esta medida responde al propósito de atender un mayor número de solicitudes y reducir las listas de espera que se generan en determinados programas acuáticos.En este sentido, el teniente de alcalde señaló que Montilla carece de una oferta privada de piscina cubierta, una circunstancia que lleva al Ayuntamiento a procurar la mayor cobertura posible de la demanda mediante las instalaciones municipales. La ampliación de los grupos pretende, precisamente, facilitar el acceso a las actividades de natación.Entre los programas que continúan desarrollándose figura también la actividad acuática destinada a mujeres embarazadas, que ha comenzado la temporada con ocho participantes, frente a las tres registradas en el periodo anterior. Se trata de una de las propuestas específicas incluidas en la programación de la piscina cubierta.Asimismo, el Servicio Municipal de Deportes mantiene el entrenamiento Hyrox, una modalidad que combina ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular. Tras la acogida obtenida durante la programación de verano, esta actividad se ha incorporado también a la temporada de invierno, ampliando las posibilidades de entrenamiento que ofrecen las instalaciones municipales.Otro de los aspectos destacados por Miguel Sánchez fue la diversidad de edades de las personas que participan en las actividades deportivas. La oferta municipal abarca desde bebés de siete meses que acuden a la piscina cubierta hasta personas de 91 años inscritas en gimnasia de compensación. En el caso concreto de los programas acuáticos, la persona participante de mayor edad tiene 89 años.A estas cifras de participación se suma la actividad que desarrollan los clubes deportivos de Montilla, que también utilizan las instalaciones municipales. En la actualidad, un total de 13 entidades reúnen a más de 1.700 deportistas y cuentan, entre todas ellas, con 48 equipos de fútbol y baloncesto, distribuidos en 36 conjuntos de fútbol y otros 12 de baloncesto.El responsable municipal reconoció la labor que desempeñan estas entidades en la práctica deportiva y en la promoción de la localidad a través de su participación en las distintas competiciones. “Todos los fines de semana llevan el nombre de Montilla fuera de nuestro pueblo”, señaló Miguel Sánchez al referirse a la actividad de los clubes.El teniente de alcalde también puso el acento en el crecimiento de la participación femenina dentro de estas entidades, que cuentan actualmente con 525 deportistas. En este apartado, destacó expresamente la contribución del Paquillo Moreno al impulso del fútbol femenino en Montilla.Por otro lado, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diferentes trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en las instalaciones deportivas municipales. Entre las actuaciones realizadas figura la renovación de la sala de, que ha incorporado mejoras en los sistemas de iluminación y sonido, además de un acondicionamiento destinado a responder a las demandas planteadas por las personas usuarias.Miguel Sánchez vinculó el balance de participación, la ampliación de las actividades y las actuaciones de mejora de las instalaciones con el compromiso del Servicio Municipal de Deportes y del Ayuntamiento de Montilla con la promoción del deporte base y la práctica de actividad física de mantenimiento, tanto entre la población infantil y juvenil como entre las personas adultas y mayores.