Operario de maquinaria CNC (Montilla)Adecco busca personal para el proyecto de Carrier en Montilla con contrato temporal a tiempo parcial y trabajo a turnos. Según la especialidad, las tareas consistirán en realizar ajustes de maquinaria, transformación de chapa y montaje de componentes. Se requiere experiencia o formación en maquinaria CNC y trabajo industrial. Se ofrece una retribución superior al convenio provincial del metal, complementos y alojamiento compartido durante los cuatro primeros meses para quienes se trasladen desde fuera de Córdoba. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/11/2026
Repartidor autónomo (Córdoba)Tablón de Anuncios publica una propuesta de colaboración para realizar una ruta fija de reparto por cuenta propia en Córdoba capital, con incorporación inmediata. La actividad se desarrolla de lunes a viernes, con una dedicación de 40 horas semanales e inicio aproximado a las 8:00 horas. Está dirigida a profesionales autónomos que dispongan de furgoneta propia y mantengan al día tanto la documentación del vehículo como sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/11/2026
Personal de caja y reposición (Montilla)El portal de empleo de DIA mantiene dos plazas de caja y reposición en Montilla con contrato indefinido a jornada parcial de 30 horas semanales. El puesto combina funciones de cobro, atención al público, colocación de mercancía y control del estado de los productos. Se requiere disponibilidad horaria, incluidos fines de semana, valorándose la experiencia previa y teniéndose en cuenta el certificado de discapacidad igual o superior al 33 %, además de ofrecerse formación por parte de la compañía. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/11/2026
Técnico de campo (Puente Genil)DCOOP oferta un puesto de técnico o técnica de campo en la Cooperativa Olivarera Pontanense, en Puente Genil, con contrato indefinido, jornada completa y un salario de 28.000 euros brutos anuales. Sus funciones consistirán en asesorar a los agricultores en el manejo del olivar y en Producción Integrada, llevar los cuadernos de campo y apoyar en certificaciones y cumplimiento normativo. Se requiere Ingeniería Agrónoma o Ingeniería Técnica Agrícola con inscripción en el ROPO, al menos dos años de experiencia en el sector, título habilitante en Producción Integrada (genérico y de olivar), carné de aplicador de fitosanitarios y permiso de conducir, valorándose el carné ADR. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/11/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Repartidor/-a de butano (Baena)Se oferta un puesto de conductor repartidor o conductora repartidora de butano en Baena con contrato laboral indefinido a jornada completa e incorporación el 15 de diciembre de 2026. Sus funciones comprenden la venta y distribución de butano, propano y derivados de GLP a domicilio, bares, restaurantes y estaciones de servicio. Se requiere graduado escolar o equivalente, permiso de conducir tipo B y seis meses de experiencia, valorándose carné ADR y otros permisos. El salario bruto mensual es de 1.528 euros con pagas extras prorrateadas y horario según convenio. El plazo de inscripción finaliza hoy, 28 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/11/2026
Auxiliar de enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería para trabajar en una residencia de mayores en Córdoba mediante contrato laboral indefinido. Las funciones consisten en la atención directa a los residentes, el aseo, la alimentación y los cambios posturales. Se establece una jornada parcial con un salario bruto mensual de 860 euros y pagas extras no prorrateadas, en un horario de 7:30 a 19:15 horas y de 10:30 a 21:30 horas. Se requiere formación oficial reglada como Técnico en cuidados auxiliares de enfermería o Técnico en atención a personas en situación de dependencia. El plazo de inscripción finaliza mañana, 29 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/11/2026
Técnico frigorista (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico frigorista-instalación y mantenimiento (frío industrial) con contrato indefinido y jornada completa en Córdoba, de 7:00 horas a 15:00 horas, con un salario bruto mensual de 1.666 euros y pagas extras prorrateadas. Incluye instalación, mantenimiento, diagnóstico de averías y gestión de refrigerantes. Se exige graduado escolar o equivalente, permiso de conducir B y disponibilidad para desplazamientos y pernoctas con gastos cubiertos. Se valoran veinticuatro meses de experiencia, formación técnica frigorífica, habilitación RSIF y certificado de gases fluorados, con financiación empresarial si faltan. El plazo de inscripción finaliza el 4 de diciembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/11/2026
Electricista (Córdoba)Se oferta un puesto de electricista con contrato indefinido y jornada completa en Córdoba, de 7:00 horas a 15:00 horas, con un salario bruto mensual de 1.666 euros y pagas extras prorrateadas. Las tareas incluyen montaje electromecánico, cuadros eléctricos e integración técnica. Se exigen veinticuatro meses de experiencia como electricista de fabricación industrial, permiso de conducir B y disponibilidad para desplazamientos y pernoctas semanales con gastos cubiertos. Se valoran graduado escolar o equivalente, FP en Electricidad y Electrónica o experiencia equivalente y habilitación o experiencia en instalaciones de baja tensión. El plazo de inscripción finaliza el 4 de diciembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/11/2026
Podólogo/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de podólogo o podóloga en Córdoba para tareas de podología, con contrato laboral indefinido, jornada completa, salario bruto mensual de 1.400 euros y pagas extras no prorrateadas, aunque horarios, salario y tipo de contrato son a convenir con la empresa. Se exigen doce meses de experiencia como podólogo o podóloga y formación oficial reglada mediante Grado o Diplomatura en Podología, correspondiente a enseñanzas universitarias de primer ciclo o equivalentes o tres cursos completos o créditos equivalentes. El plazo de inscripción finaliza el 4 de diciembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/11/2026
Tractorista (Baena)Se oferta un puesto de operador u operadora de maquinaria agrícola móvil o tractorista en Baena mediante contrato laboral indefinido y jornada completa, de 9:00 horas a 16:00 horas, con un salario bruto mensual de 1.485 euros y pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen preparación del terreno, labranza, siembra, abonado, sulfatado, manejo y enganche de aperos, mantenimiento preventivo básico, transporte y logística interna y reporte de averías. Como requisito imprescindible se exige permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 1 de diciembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/11/2026
Empleado/-a de hogar interno/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de empleado de hogar interno o empleada de hogar interna en Córdoba con contrato laboral indefinido, jornada completa, salario bruto mensual de 1.221 euros, pagas extras no prorrateadas y régimen interno con los descansos establecidos por ley. Las funciones incluyen limpieza y organización general de la vivienda, cocina, cuidado de niños y acompañamiento a la familia en desplazamientos nacionales e internacionales, incluidos fines de semana y periodos vacacionales. Como requisito imprescindible se exigen treinta y seis meses de experiencia como empleado de hogar interno o empleada de hogar interna. El plazo de inscripción finaliza hoy, 28 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/11/2026
Vigilante técnico de obra (Iznájar)Se oferta un puesto de vigilante técnico de obra en Iznájar con contrato laboral indefinido y jornada completa, de 8:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 18:00 horas, con un salario bruto mensual de 1.425 euros y pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen supervisión de ejecución, control de calidad, mediciones, seguimiento de avance, detección de incidencias, partes diarios, informes, reportajes fotográficos y apoyo técnico a la Dirección de Obra. Se exigen seis meses de experiencia como vigilante, grado superior de formación profesional específica o equivalente, artes plásticas y diseño o deportivas y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza hoy, 28 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/11/2026
Maestro/-a de audición y lenguaje (Córdoba)Se oferta un puesto de maestro o maestra de audición y lenguaje, mención en audición y lenguaje o logopeda en Córdoba, con contrato laboral temporal de ciento treinta y tres días y jornada parcial de lunes a viernes de 16:00 horas a 21:00 horas, con un salario bruto mensual de 1.092 euros y pagas extras prorrateadas. Las funciones comprenden prevención, evaluación, intervención con el alumnado, coordinación profesional y orientación familiar. Se exigen dos meses de experiencia como logopeda y formación universitaria de primer ciclo o equivalentes o tres cursos completos o créditos equivalentes. El plazo de inscripción finaliza el 2 de diciembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/11/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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