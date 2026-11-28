Servicio de Cruz Roja

Montilla cuenta con un censo de 18.633 electores para las elecciones generales de mañana, de los que 18.160 residen en el municipio y otros 473 viven en el extranjero. La jornada electoral contará también con un servicio gratuito de Cruz Roja para trasladar y acompañar a personas mayores con dificultades para acudir a votar, así como con un dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil y la Policía Local.Según los datos de la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas inscritas en Montilla ha descendido en 186 con respecto a las elecciones generales de 2023, cuando se contabilizaron 18.819 electores. La reducción equivale al 1,0 por ciento del censo de consulta, que se expone antes de la votación para que puedan formularse consultas y reclamaciones.De los 18.633 electores inscritos, 473 forman parte del censo de residentes en el extranjero (CERA). Aunque figuran vinculados electoralmente a Montilla, estas personas ejercen su derecho al voto desde el país en el que residen. Sus papeletas se incorporan al resultado provincial y no al recuento específico de cada municipio.Al igual que en las elecciones generales de 2023, Montilla dispondrá de 28 mesas electorales distribuidas entre sus 18 secciones censales. La distribución de referencia comprende siete colegios electorales, ubicados en el Conservatorio Elemental de Música, el Teatro Garnelo, las Escuelas del Pescao, el Centro Cultural «Alcalde Antonio Carpio» y los colegios San Francisco Solano, Gran Capitán y Beato Juan de Ávila.Cada mesa está integrada por un presidente y dos vocales, con dos suplentes designados para cada puesto. Con 28 mesas, ese procedimiento supone la selección de 252 personas. El sorteo de los integrantes se realiza entre los electores de cada mesa que saben leer y escribir y tienen menos de 70 años. Para ejercer la presidencia se exige el título de Bachiller o de Formación Profesional de segundo grado o, en su defecto, el de Graduado Escolar o equivalente, conforme al artículo 26.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).Las personas que desempeñen la presidencia o una vocalía recibirán una dieta de 75 euros. Además, tendrán derecho a un permiso retribuido de jornada completa si el domingo es un día laborable para ellas y, en cualquier caso, a una reducción de cinco horas de su jornada de trabajo del lunes, de acuerdo con el artículo 28 de la LOREG.En paralelo, Cruz Roja ofrecerá mañana un dispositivo de apoyo al voto destinado a mayores de 65 años que tengan movilidad reducida o se encuentren en situación de soledad y carezcan de apoyo familiar cercano para desplazarse. El servicio se prestará de manera gratuita en Montilla, Córdoba capital e Hinojosa del Duque, mediante personal voluntario y vehículos de transporte adaptado de la organización.Las personas que soliciten este servicio serán recogidas en su domicilio o en el lugar que indiquen, trasladadas hasta el colegio electoral que les corresponda y acompañadas de regreso una vez hayan votado. La iniciativa, que Cruz Roja ya ha desarrollado en anteriores procesos electorales, busca facilitar la participación de las personas mayores que encuentran dificultades para desplazarse por sus propios medios.Carmen Conde, técnica del Programa de Mayores de Cruz Roja, explicó que «queremos que ninguna persona deje de votar por no disponer de transporte o por encontrarse sola. Nuestro objetivo es eliminar barreras para que quienes deseen participar en estas elecciones puedan hacerlo con normalidad y autonomía».Para solicitar esta prestación, las personas interesadas deben llamar al 957 453 122, en horario laboral de lunes a viernes, e indicar su nombre completo y la dirección en la que desean ser recogidas. También deberán aportar la documentación requerida para tramitar la solicitud. En Montilla y Hinojosa del Duque, las asambleas locales de Cruz Roja facilitarán igualmente información y la gestión de las peticiones.En Córdoba capital, el dispositivo abarcará todo el término municipal, incluidas las barriadas periféricas, y los desplazamientos se organizarán mediante rutas según las solicitudes recibidas. Tanto en Córdoba como en Montilla, el servicio se integra en el proyecto «Atención integral a personas mayores», financiado por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. En Hinojosa del Duque se desarrolla a través del proyecto «Atención a personas con discapacidad en Hinojosa del Duque», cofinanciado por el Ayuntamiento de la localidad.Por otra parte, la Comandancia Provincial de la Guardia Civil y la Jefatura de la Policía Local han puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para garantizar el desarrollo de la votación durante toda la jornada en los distintos colegios electorales.